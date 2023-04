Lo Streamer X di Rode combina un’interfaccia audio con una scheda di acquisizione esterna

Quando Rode ha iniziato a offrire apparecchiature audio per il gioco alla fine dello scorso anno, due dei tre prodotti annunciati dalla società erano progetti esistenti che erano stati riutilizzati. L’ultimo dispositivo Rode X, lo Streamer X, offre qualcosa di diverso. Combina un’interfaccia audio e una scheda di acquisizione esterna.

Collega i microfoni XLR, le cuffie e i microfoni a livello di linea allo Streamer X, con un amplificatore Rode Revolution integrato che offre tutta la potenza di cui hai bisogno. Allo stesso tempo, il dispositivo può acquisire e trasmettere filmati in 4K a 30 fps o 2K a 60 fps. Offre anche un pass-through video fino a 4K, 60 fps o 2K, 120 fps.

La parte anteriore del controller presenta una serie di quattro pulsanti personalizzabili che puoi impostare per attivare suoni e azioni specifici sul tuo PC. Una coppia di connessioni USB-C consente di collegare lo Streamer X a due computer separati contemporaneamente. Fuori dalla scatola, il dispositivo è completamente compatibile con la suite di strumenti software di Rode, tra cui Unify, Rode Central e Rode Connect.

Separatamente, Rode ha anche annunciato il Rodecaster Duo, una nuova interfaccia audio che riunisce tutte le funzionalità esistenti dell’azienda, ma le inserisce in un pacchetto più compatto. Ciò significa che dovrebbe essere in grado di alimentare anche i microfoni più assetati di energia senza la necessità di un amplificatore di segnale integrato e offrire connettività Bluetooth per il monitoraggio audio. Rode non ha annunciato i dettagli sui prezzi per Streamer X e Rodecaster Duo, ma ha affermato che entrambi i dispositivi arriveranno nelle prossime settimane. Engadget ha contattato l’azienda per ulteriori informazioni e aggiorneremo questo articolo quando avremo notizie.