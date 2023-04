Fitbit Kids Smart Watch con perdite di telefono cellulare e fotocamera [Gallery]

Dopo un rapporto di novembre secondo cui Fitbit stava lavorando a uno smartwatch per bambini, il dispositivo indossabile potrebbe essere appena trapelato.

Le foto di oggi mostrano un orologio dalla superficie piana e dagli angoli arrotondati. Lo schermo è molto più piccolo della superficie effettiva con la cornice nera utilizzata per nascondere questo fatto, che è ciò che Fitbit fa oggi con i suoi fitness tracker.

Puoi vedere quella che sembra essere una fotocamera in alto. Questo aspetto non faceva parte dell’originale dall’interno Si vociferava del dispositivo per bambini, ma un rapporto dell’anno scorso affermava che un normale smartwatch con telefono cellulare e fotocamera era stato cancellato. Sembra che sia stata introdotta la capacità, il che sarebbe positivo per la sicurezza e la tranquillità dei genitori.

Dal punto di vista del design, lo smartwatch per bambini è fondamentalmente più grande e più spesso con una cassa azzurra. Ci sono pulsanti sul bordo sinistro, rosso in alto e giallo in basso. C’è un buco per quello che sarebbe un microfono in mezzo.

Il colore divertente si estende al cinturino, che sembra essere rimovibile e reca il logo Fitbit.

Questo orologio si accende e vediamo il logo Fitbit e “Ciao!” schermo stravagante. L’unico assaggio che abbiamo del processo di configurazione è il selettore della lingua con l’attuale percentuale della batteria nella barra in alto a sinistra e le barre del cellulare a destra. Sembra il moderno sistema operativo Fitbit piuttosto che il sistema operativo Wear.

Queste foto, di cui una mostra sette unità, ci sono state inviate da qualcuno che le ha viste online mentre venivano vendute da terzi.

La voce originale narra che lo smartwatch Fitbit per bambini, nome in codice Project Eleven dopo Cose strane Il progetto ha una data di lancio nel 2024.

Grazie Chiù