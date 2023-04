L’errore di YouTube Music taglia le copertine degli album in Now Playing

Nei giorni scorsi, un bug minore in YouTube Music ha visto la copertina dell’album tagliata nella schermata In riproduzione su Android e iOS.

Invece di un quadrato nella schermata In riproduzione, alcuni utenti vedono la grafica di un brano specifico presentata come un rettangolo con bordi colorati a sinistra ea destra. È simile alla miniatura che vedi nell’app YouTube principale quando guardi un brano solo audio senza altre immagini come video.

Inoltre, lo sfondo a tema dell’area In riproduzione, che di solito corrisponde all’immagine, non viene riprodotto e sarà solo nero.

Nei nostri test, questo non sembra essere un problema diffuso. Il problema è apparso per la prima volta la scorsa settimana e non sembra esserci alcun modello su quali canzoni saranno interessate. La notifica multimediale (Android 13) non è influenzata da questo finto aspetto da cassetta delle lettere.

È molto probabile che una modifica lato server sia la causa di questo errore tecnico sulla copertina, che si sta verificando su YouTube Music sia per Android che per iOS. Non c’è alcun effetto funzionale, ma può essere visivamente fastidioso. Questo problema si verifica anche nel mini player, rendendo difficile capire a colpo d’occhio cosa stai ascoltando.

