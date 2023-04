Quando rilascerà Apple l’iPad Mini 7?

Apple ha lanciato l’iPad mini di sesta generazione nel settembre 2021, ridisegnando il dispositivo per la prima volta nella sua intera storia, ma quando dovrebbe essere lanciato il modello di settima generazione?



Mentre Apple ha aggiornato l’iPad mini‌ ogni anno dal 2012 al 2016, gli aggiornamenti successivi sono diventati molto più rari, con un solo aggiornamento minore nel marzo 2019 prima di una riprogettazione del 2021. Essendo un dispositivo che ora sembra durare più a lungo tra gli aggiornamenti, un aggiornamento hardware nel 2023 è Non confermato, ma l’iPad mini‌ di settima generazione è il modello di iPad che si dice verrà lanciato quest’anno con la maggior attività.

Tuttavia, finora ci sono state alcune voci concrete sul nuovo iPad mini‌ bloombergUn aggiornamento quest’anno con un piccolo “aumento delle specifiche” non è fuori questione, ha detto Mark Gurman. L’analista Apple Ming-Chi Kuo ritiene che l’‌iPad‌ di settima generazione inizierà le spedizioni di massa entro la fine del 2023 o nella prima metà del 2024, quindi mentre un lancio quest’anno è possibile, l’inizio del 2024 sembra probabile.

‌iPad mini‌ attualmente contiene il chip Apple A15 Bionic. Sebbene sia leggermente overcloccato, l’A15 Bionic mette l’iPad mini‌ alla pari con iPhone 13 mini, ‌iPhone 13‌, iPhone SE di terza generazione, iPhone 14, ‌iPhone 14‌ Plus e Apple TV 4K di terza generazione. Questi sei dispositivi con il chip A15 dovrebbero rimanere in vendita per tutto il 2023, il che significa che è probabile che il chip rimanga piuttosto diffuso tra le linee di prodotti Apple.

Di conseguenza, l’attuale iPad mini‌ avrà un chip hardware relativamente recente per tutto l’anno. Con funzionalità come il supporto per Apple Pencil e Center Stage di seconda generazione, quest’anno non è necessario aggiornare il dispositivo e non è chiaro cosa potrebbe offrire un nuovo modello oltre a un chip più recente come l’A16 Bionic e un hardware della fotocamera più avanzato.

Sembra che il 2023 si preannuncia come un anno tranquillo per gli aggiornamenti dell’iPad‌, e sebbene sia possibile che vedremo alcuni nuovi modelli, l’immagine attuale indica che i nuovi iPad quest’anno sono del tutto improbabili. D’altra parte, sembra che il 2024 sarà un anno più importante per il gruppo ‌iPad‌.