Yorkshire Water sta investendo 1,4 milioni di sterline per ridurre lo scarico delle acque del fiume Wharfe

L’Ilkley Clean River Group afferma che fino a 1.750 persone nuotano nel fiume Wharfe a Ilkley nel giorno più caldo dell’anno

La Yorkshire Water investirà 1,4 milioni di sterline nel tentativo di ridurre la quantità di rifiuti scaricati nel fiume Wharfe.

Ha detto che il progetto a Ben Reading e Ilkley faceva parte di un progetto da 180 milioni di sterline per ridurre gli scarichi delle inondazioni dovute alle tempeste.

Ha aggiunto che verranno posate quasi due miglia di fognature per impedire alle acque sotterranee di allagare la rete, il che potrebbe significare una riduzione del 15% dello scarico dell'acqua nel fiume.

Gli attivisti hanno accolto con favore il piano, ma hanno affermato che la Yorkshire Water non dovrebbe trasferire il costo del lavoro al cliente.

Yorkshire Water ha dichiarato che sta investendo 900.000 sterline in lavori di rivestimento delle fognature a Ben Reading.

Nel frattempo, altri 500 milioni di sterline saranno spesi a Wyville Crescent, nella vicina Ilkley, per separare le acque superficiali dalle acque reflue e ridurre la frequenza e la durata delle inondazioni.

Secondo la società, all'interno della rete fognaria sono stati utilizzati dispositivi di monitoraggio del flusso per identificare le sezioni della rete fognaria che richiedevano ulteriori lavori di rivestimento.

Yorkshire Water ha recentemente costruito una nuova rete fognaria di 835 m (2.739 piedi) per Ilkley per un costo di 15 milioni di sterline.

Il tubo corre sotto la A65 dal parcheggio Wharfe View all'Ashlands Stadium, prima di attraversare sotto la A65 fino agli impianti di trattamento delle acque reflue di Ilkley.

Mudassir Ahmed, Senior Project Manager presso Yorkshire Water, ha dichiarato: “Dall’assegnazione delle acque di balneazione a Ilkley, abbiamo lavorato duramente per fare la nostra parte per migliorare la qualità dell’acqua al molo.

“Questi progetti ridurranno in modo significativo lo scarico nel fiume proveniente dagli impianti di trattamento delle acque reflue di Ben Reading a monte delle acque di balneazione e di piena a Wavell Crescent a Ilkley”.

Nicola Shaw, amministratore delegato di Yorkshire Water, ha affermato che i lavori migliorerebbero la pulizia del fiume Wharfe e lo renderebbero più sicuro per i nuotatori.

Tuttavia, un portavoce dell’Ilkley Clean River Group ha dichiarato: “Sebbene esista un piano per ripulire la loro attività a Ilkley, i clienti della Yorkshire Water non dovrebbero dover pagare di nuovo”.

Il portavoce ha aggiunto che i residenti di Ilkley hanno già visto un aumento del 6,5% nelle loro bollette.

“Abbiamo pagato le nostre bollette e la Yorkshire Water ha assicurato a noi e agli enti regolatori che stanno rispettando la legge.

“Ora scopriamo che la legge afferma che l’inquinamento dovuto alle tempeste inondazioni può verificarsi solo in circostanze eccezionali e che l’acqua dello Yorkshire continua ad essere inquinata tra le 65 e le 120 volte l’anno a causa dei lavori di fognatura”.

Il gruppo ha il sostegno dell'attivista per l'acqua pulita ed ex cantante degli Undertones Fergal Sharkey, che dovrebbe visitare Ilkley nel fine settimana per discutere le sue preoccupazioni.

