La polizia cinese adotta “misure penali” contro i dipendenti di Zhongzhi

Shanghai: la polizia cinese ha dichiarato oggi di aver adottato “misure coercitive criminali” contro i dirigenti della società cinese di gestione patrimoniale Zhongzhi Enterprise Group e relativi sospettati, e che è in corso il recupero dei “beni rubati”.

L'Ufficio di pubblica sicurezza di Chaoyang ha annunciato questo sviluppo nella sua indagine sul suo account WeChat. Ha iniziato le indagini a novembre.

Queste misure possono includere il posizionamento dei sospetti sotto sorveglianza residenziale, detenzione o arresto.

Zhongzhi non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento.

Zhongzhi ha presentato istanza di liquidazione per fallimento a gennaio dopo non aver ripagato i debiti. L’anno scorso si è scusata con gli investitori in una lettera in cui affermava di essere gravemente insolvente con passività pari a 64 miliardi di dollari.

La società era uno dei principali attori nel settore bancario ombra cinese da 3.000 miliardi di dollari – più o meno le dimensioni dell’economia francese – e i suoi problemi hanno accresciuto i timori che la crisi del debito ipotecario del paese si estendesse al settore finanziario più ampio.