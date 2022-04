Le inondazioni sudafricane uccidono 59 persone e spazzano le strade

La città di KwaZulu-Natal è stata colpita da piogge torrenziali da lunedì, in quella che il governo provinciale ha definito “una delle peggiori tempeste meteorologiche nella storia del nostro paese” in Un comunicato pubblicato su Facebook, Ha anche dato il bilancio delle vittime.

Ha aggiunto: “Le forti piogge cadute sulla nostra terra negli ultimi giorni hanno causato distruzioni indicibili e inflitto gravi danni a vite e infrastrutture”.

Sifu Hlumuka, un membro del Comitato esecutivo per la governance cooperativa e gli affari tradizionali del KwaZulu-Natal, ha dichiarato su Twitter martedì che le squadre stanno evacuando le persone nelle aree che hanno subito “colate di fango, inondazioni e crolli strutturali di edifici e strade”.

“Forti piogge hanno colpito le linee elettriche in molti comuni, poiché i team tecnici stanno lavorando 24 ore su 24 per ripristinare l’elettricità”, ha aggiunto Hlomoka.

Le centrali elettriche sono state allagate e inaccessibili nel comune di I Thekwini, ha detto ai giornalisti il ​​sindaco Mxulisi Kaunda, mentre anche le tubazioni dell’acqua sono state danneggiate.

Ha affermato che il governo locale ha chiesto alle istituzioni private e religiose di assistere nelle operazioni di soccorso di emergenza e ha chiesto assistenza alle forze di difesa nazionali sudafricane per fornire supporto aereo.

Il clima estremo arriva pochi mesi dopo che piogge torrenziali e inondazioni hanno colpito altre parti del Sud Africa, con tre cicloni tropicali e due tempeste tropicali nel corso di sole sei settimane da fine gennaio. Sono stati segnalati 230 decessi e 1 milione di persone colpite.

Gli scienziati del progetto World Weather Attribution (WWA), che analizza la misura in cui la crisi climatica contribuisce a un evento meteorologico estremo, hanno scoperto che il cambiamento climatico ha reso questi eventi più probabili.

“Ancora una volta vediamo come le persone meno responsabili del cambiamento climatico sopportano il peso maggiore degli impatti”, ha detto martedì Frederic Otto della WWA, del Grantham Institute for Climate Change and the Environment dell’Imperial College di Londra, riferendosi al primo. Tempeste in Sud Africa.

“I paesi ricchi devono onorare i loro impegni, aumentare i finanziamenti tanto necessari per l’adattamento e risarcire le vittime di eventi estremi causati dai cambiamenti climatici con un risarcimento per perdite e danni”, ha aggiunto.

Gli eventi meteorologici estremi in Sud Africa sono accompagnati da crescenti tensioni tra alcuni paesi sviluppati e in via di sviluppo su chi dovrebbe pagare i danni e gli impatti della crisi climatica. Questo dovrebbe essere un importante punto critico nei prossimi negoziati internazionali sul clima, la conferenza COP27 a Sharm El Sheikh, in Egitto, a novembre.

Gli scienziati hanno avvertito che il mondo dovrebbe cercare di limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi Celsius al di sopra delle temperature preindustriali, circa 200 anni fa, per scongiurare alcuni degli effetti irreversibili del cambiamento climatico. La Terra è già di circa 1,2 gradi più calda.