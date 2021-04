Yahoo Answers è chiuso: dai un’occhiata alla sporca sezione “Indicazioni”

Yahoo Answers è stato chiuso. Meh. Ho dimenticato la loro esistenza fino al giorno in cui il sito Pubblicizza Concluderà tutte le operazioni entro il 4 maggio.

Su di esso Istruzioni Pagina, Yahoo Answers ha detto che se vuoi pubblicare domande o risposte, hai fino a 4/20 per farlo. Immagino che i moderatori non abbiano resistito a quella battuta. Se desideri scaricare i tuoi dati, comprese le risposte e le domande, hai tempo fino al 30 giugno.

Non è difficile indovinare perché il sito è stato chiuso. Nel corso degli anni, ha perso la sua rilevanza e le persone si sono spostate su altre piattaforme per rispondere a domande come Quora. come tale il bordo E USA Today Nota che Yahoo Answers è diventata una casa per trame di estrema destra.

In una nota inviata ai suoi utenti, Yahoo ha riconosciuto che il sito contiene “È diventato meno popolare nel corso degli anni poiché le esigenze dei nostri membri sono cambiate “.

Dai un’occhiata alla nostra sezione sulle tendenze attuali e alle domande suggerite. È pieno di spazzatura odiosa che cerca di far incazzare le persone.Le risposte a queste domande si leggono come se fossero state costruite con una fattoria di pescatori robotizzata.

Le sezioni di Yahoo Answers sono piene di odio e vetriolo

Alla luce di tutto ciò, è chiaro che il sito ha un disperato bisogno di una migliore moderazione. Ma penso che a Yahoo (o meglio Verizon) non importasse, e invece ha deciso di chiudere il sito.

Attualmente, la Sezione 230, una legislazione statunitense che non considera le piattaforme come Twitter e Facebook responsabili del contenuto che gli utenti pubblicano Per la discussione. Quindi Verizon potrebbe non voler essere coinvolto in quel circo.

La maggior parte delle persone non perderà le risposte di Yahoo e sono abbastanza sicuro che gli utenti esistenti troveranno i propri buchi su Internet.

Arrivederci, un altro prodotto Yahoo.

