Recensione 8Bitdo Pro 2 | PCMag

Il 8Bitdo SN30 Pro + Si è affermato due anni fa come uno dei gamepad più flessibili e utili disponibili. Ha funzionato con più piattaforme, tra cui PC e Nintendo Switch, ha molte opzioni di personalizzazione per i pulsanti di mappatura e la sensibilità della levetta analogica ed è disponibile in nostalgiche combinazioni di colori multipli. 8Bitdo Pro 2 elimina la parte SN30 del nome (SN30 Pro + era una versione più grande di SN30 Pro ispirata a Super NES con maniglie più prominenti) e aggiunge nuovi trucchi, come pulsanti posteriori programmabili e più profili. Per $ 49,99, offre praticamente tutto ciò che desideri in una console Windows o Switch e si sente bene a portata di mano. 8Bitdo Pro 2 è un’alternativa meno costosa e più personalizzabile alla console Switch Pro e vince la scelta dei nostri editori per Tabelloni di gioco.

Design classico

A prima vista, il Pro 2 sembra essere identico all’SN30 Pro +. È disponibile in tutto il colore nero; Game Boy grigio-beige con bottoni bordeaux; O, simile alla PlayStation, grigio bicolore con pulsanti frontali neri con lettere colorate che corrispondono alle tonalità dei controller DualShock. La console è progettata attorno a una faccia di osso di cane Super NES, con due levette analogiche integrate nella parte inferiore.

Tutti i controlli standard sono qui, incluso un pad direzionale in stile Plus a sinistra, quattro pulsanti frontali in stile Xbox A / B / X / Y layout a destra, due pulsanti di avvio e selezione in gomma più piccoli al centro e Posiziona il i suddetti doppi stick analogici sotto di loro in parallelo come sul controller DualShock. Ci sono piccoli pulsanti circolari che corrispondono a Home e Capture sulle console Nintendo Switch a sinistra ea destra delle levette analogiche. Due lunghi pugni si estendono dalle aree del viso inferiore sinistra e destra inferiore, si curvano verso il basso e invocano il DualShocks ‘Fist. Infine, c’è un pulsante del profilo e tre LED tra gli stick analogici. Il pulsante Profile è la prima indicazione che questa non è solo una copia di SN30 Pro +.

Altri due grandi suggerimenti si trovano sul retro della console. Gli stessi paraurti per le spalle e i grilletti a molla analogici si trovano sul bordo superiore del gamepad, mentre un’altra coppia di pulsanti è alloggiata all’interno delle impugnature. Questi sono i pulsanti P1 e P2 programmabili che è possibile impostare su qualsiasi altro ingresso.

Tra i pulsanti P1 e P2 è presente un interruttore scorrevole a quattro direzioni contrassegnato con S, A, D e X. Questo interruttore pone il controller in modalità Switch, Mac (Apple), Android (DirectInput) e Windows (XInput). Questo è un piccolo, ma gradito, aggiornamento dalle precedenti console di 8Bitdo, inclusa l’SN30 Pro + che richiedeva di tenere premuto uno dei pulsanti frontali mentre si premeva il pulsante di avvio per impostare il controller in diverse modalità.

Lo sportello della batteria sul retro, tra i grilletti, contiene una batteria ricaricabile da 1000 mAh. Secondo 8Bitdo, la batteria dovrebbe durare fino a 20 ore tra una ricarica e l’altra (se utilizzata in modalità wireless) e impiegare quattro ore per caricarsi completamente. Il vano batteria può contenere anche due batterie AA, se si sceglie di utilizzarle.

8Bitdo Pro 2 si collega a vari sistemi tramite bluetooth. Per l’uso su Switch, il gamepad non ha HD Rumble, la possibilità di cancellare gli Amiibo o riattivare la console dalla modalità di sospensione come i Joy-Contro e il controller Switch Pro. Tuttavia, supporta il controllo del movimento. Per l’uso su smartphone Android, 8Bitdo fornisce una clip per smartphone opzionale che funziona con Pro 2.

Programma di personalizzazione 8Bitdo Pro 2

Il software Ultimate di 8Bitdo per Windows è un download gratuito che offre il tuo dispositivo Pro 2 Controller Wireless Elite per Xbox Il livello di personalizzazione. La personalizzazione deve essere eseguita utilizzando una connessione cablata, ma dopo aver sincronizzato la console queste regolazioni funzionano in modalità wireless.

Per iniziare, è possibile rimappare uno qualsiasi dei pulsanti numerici, ad eccezione dei pulsanti “Start” e “Seleziona”, a qualsiasi altra voce. Puoi regolare la sensibilità delle levette analogiche e dei trigger analogici, impostare le zone morte e persino scambiare le levette tra loro o con il pad direzionale (puoi anche scambiare i trigger tra loro). La regolazione della sensibilità del grilletto è disponibile solo in modalità Windows, ma puoi impostare la sensibilità della levetta e attivare / disattivare il grilletto in modalità alternata. È anche possibile regolare l’intensità dei motori di vibrazione sinistro e destro dell’unità di controllo.

Il programma consente inoltre di impostare macro e sequenze di pulsanti programmate che è possibile impostare su uno qualsiasi dei pulsanti digitali. È possibile impostare l’intervallo di tempo per le macro, incluso l’inserimento di pause specifiche tra le voci.

Queste sono tutte personalizzazioni che puoi effettuare con SN30 Pro + tramite il software 8Bitdo Ultimate, (sebbene non ci siano pulsanti P1 e P2 programmabili, ovviamente). Il Pro 2 aggiunge un altro trucco: più profili. È possibile salvare le regolazioni su uno dei tre profili del controller, a cui è possibile accedere premendo il pulsante del profilo tra gli stick analogici. Ciò consente di impostare layout personalizzati per giochi specifici o di mantenere nuovamente un profilo “pulito” come riferimento se non è necessario utilizzare macro o voci rimappate. I profili sono individuali per ciascuna modalità di sistema, quindi puoi mantenere gruppi separati di profili Cambia giochi E il tuo Giochi per computer.

Gioca con 8Bitdo Pro 2

Ho testato Pro 2 con un PC Windows 10 e Nintendo Switch e la console ha funzionato perfettamente con entrambi. Si è facilmente accoppiato con entrambi i sistemi e si è ricollegato quando sono passato da uno all’altro. Non ho avuto problemi a utilizzare il software 8Bitdo Ultimate per programmare il gamepad per entrambe le modalità.

Ho giocato Pala da cavaliere Sul mio PC, Pro 2 ha funzionato con il gioco senza alcuna configurazione richiesta. Sia il pad direzionale che i pulsanti frontali si sentivano eccellenti e rispondevano immediatamente alle mie azioni. Il pad direzionale è stato particolarmente buono, colpendo tutte le direzioni in modo coerente senza cambi di direzione accidentali (problema minore Cambia controller Pro Se il mio pollice è leggermente inclinato quando premo verso il basso.)

Ho anche giocato un po ‘ Monster Hunter Rise Con Pro 2, e ha funzionato anche. Le levette analogiche rispondevano proprio come il pad direzionale, con un movimento costante che sembrava buono come lo Switch Pro. I paraurti e i grilletti funzionavano così come i pulsanti e, sebbene non ne avessi bisogno, potrei apprezzare la possibilità di modificare le curve di sensibilità del grilletto (anche se un vero arresto del grilletto come sul controller wireless Xbox Elite sarebbe una bella aggiunta) .

Ho creato piccole macro di A + X e ZL + X per attivare il mio attacco con il filo e alternare il movimento speciale dell’ascia, rispettivamente, premendo i pulsanti P1 e P2. La macro A + X per l’attacco elementale del mio asse di commutazione ha funzionato come previsto perché è solo una doppia pressione di un pulsante. Tuttavia, gli attacchi Silk Link richiedono di premere il grilletto ZL verso il basso e quindi premere X o A; Non funziona se vengono premuti entrambi contemporaneamente. Purtroppo non sono riuscito a fare una macro premendo un solo pulsante e quindi, dopo una breve pausa, premo un altro pulsante mentre il primo pulsante è ancora premuto. È uno scenario molto specifico, ma è un peccato che non ci sia più flessibilità nella programmazione delle macro.

Anche i controlli di movimento hanno funzionato bene con Pro +. Abilitando i controlli della telecamera del giroscopio in Monster Hunter Rise, ruoto facilmente la telecamera inclinando il controller. Sebbene Monster Hunter Rise abbia un po ‘di vibrazione, la funzione di vibrazione della console funziona bene con Super Mario 3D World.

Qualunque sia il sistema con cui lo usi, Pro 2 è semplicemente molto piacevole da usare. È un po ‘più leggero dello Switch Pro Controller e la sua impugnatura è un po’ più stretta, ma è comunque molto resistente e si adatta comodamente anche alle mie mani grandi. Tutti i controlli sono ben fissati sotto il pollice con feedback della molla di alta qualità

Eccellente e conveniente

8Bitdo Pro 2 è un ottimo gamepad, proprio come l’SN30 Pro + prima di esso. Si sente bene a portata di mano, funziona bene sia su Windows che su Switch ed è ricco di opzioni di personalizzazione. I nuovi pulsanti programmabili sono un’ottima aggiunta, così come il facile accesso a tre profili per ogni sistema. Tutto ciò per meno di $ 50 è un valore incredibile e 8Bitdo Pro 2 riceve il nostro premio Editors ‘Choice per i gamepad.

Se preferisci controller di prima parte, il controller Nintendo Switch Pro e Controller Wireless per Xbox Entrambi sono eccellenti di per sé, ma sono rispettivamente $ 10 e $ 20 più costosi e mancano delle ampie mod Pro 2 e dei pulsanti programmabili. Per tutte queste opzioni, ti consigliamo di cercare un gamepad più costoso, come il controller wireless Xbox Elite.