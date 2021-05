Wuhan: i residenti della città dove è iniziata l’epidemia hanno festeggiato il capodanno per le strade

Tanto quanto tutto pianeta Accolto Capodanno Intrappolati nelle loro case e residenti Wuhan Dalla città da cui viene pandemia , È sceso in piazza e ha festeggiato follemente l’arrivo del 2021 Celebrazioni .

Le immagini di folle incredibili sono state registrate a Capodanno, quando i residenti hanno accolto con favore 2021Un anno dopo lo scoppio della pandemia di Coronavirus.

Foto e video che circolano online mostrano decine di migliaia di residenti della città che si radunano nel centro della capitale provinciale della provincia di Hubei portando palloncini che hanno lanciato nel cielo quando l’orologio ha colpito la mezzanotte.

@ ΑΠΕ / ΜΠΕ

Il divertimento non è finito qui, poiché i nightclub hanno aperto a Wuhan dall’inizio di dicembre e centinaia di giovani si riversano nei club per divertirsi.

@ ΑΠΕ / ΜΠΕ

Tra coloro che hanno accolto il nuovo anno a Wuhan c’erano molti visitatori da altre parti della Cina.

Tuttavia, la presenza della polizia per le strade della città è stata molto intensa e la polizia ha rilasciato dichiarazioni a coloro che non indossavano maschere.

@ ΑΠΕ / ΜΠΕ

La pandemia di coronavirus è iniziata a Wuhan, la capitale della provincia cinese di Hubei, il 31 dicembre 2019.

Si è diffuso in 200 paesi in tutto il mondo e ha infettato più di 81 milioni di persone.

Wuhan non vede casi da diversi mesi, ma desta preoccupazione un leggero aumento in altre città cinesi, come Pechino.

@ ΑΠΕ / ΜΠΕ

A Wuhan, i gruppi della popolazione generale hanno già iniziato a essere vaccinati e tutti sembrano pensare che sia ormai una questione di tempo prima di un pieno ritorno alla vita normale.