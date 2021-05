Presentata Aprilia RS125

A cura di: Giannis Petruchillos

Le prime foto di lui sono trapelate la scorsa settimana Aprilia Tono 125 e ora La RS125 è prodotta nello stabilimento di Aprilia in ItaliaCi è stata ufficialmente presentata la fabbrica di Noale RS125. Il piccolo modello Super Sport del marchio italiano si presenta con un nuovo design, Miglioramenti del motore e dell’elettronica più potenti Per entrare in modo dinamico nella categoria delle motociclette entry-level.

La nuova Aprilia RS125 è equipaggiata con un nuovo motore di specifica Euro 5. Il gruppo monocilindrico è stato quasi completamente ridisegnato per renderlo più efficiente in termini di consumo di carburante ed efficiente nei consumi. La gestione avviene tramite una nuova unità MARELI MIUG4 Che fornisce coppia e potenza dinamiche a velocità basse e medie. La potenza è di 14,75 CV E 11,2 Nm di coppia con il solo peso della motocicletta 144 kg.

Telaio in alluminio e interruttore di trasferimento rapido opzionale!

Il telaio RS è il classico tipo delta in alluminio Aprilia Chi lavora con uno Il Tuono 125 è stato introdotto con l’RS125Forbici posteriori asimmetriche, una forcella anteriore da 40mm invertita e un ammortizzatore posteriore. I suoi freni Brembo Con pinza anteriore a quattro pistoncini su disco da 300 mm e ABS Bosch a due canali.

Strumento informativo con il prof Schermo a cristalli liquidi, Le luci sono a led, mentre la connessione allo smartphone è possibile tramite l’app Aprilia MIA. L’ammirazione è il pacchetto di attrezzature proattive che include, tra le altre cose Sistema di cambio rapido nel cambio Per modifiche senza utilizzo della frizione. Il nuovo RS125 è disponibile nei colori nero, rosso e blu con una grafica impressionante. C’è anche una replica GP della moto da corsa MotoGP RS-GP.

