WhatsApp sta lavorando sulla possibilità di rispondere ai messaggi con più emoji

WhatsApp sta lavorando su molte nuove funzionalità per migliorare l’esperienza dell’utente. Si dice che l’app di messaggistica di proprietà della descrizione stia sviluppando la capacità di rispondere ai messaggi con più reazioni emoji. Al momento, gli utenti di WhatsApp possono rispondere ai messaggi solo con sei emoji: come, amore, risata, sorpresa, tristezza e grazie.

La funzione sarà disponibile in un futuro aggiornamento dell’app. L’aggiornamento viene inviato tramite il programma beta TestFlight. WABetaInfo, il sito Web che tiene traccia degli ultimi aggiornamenti di WhatsApp, ha condiviso uno screenshot della nuova funzionalità.

L’app di messaggistica sta sviluppando una sezione estraibile in cui gli utenti possono cercare facilmente gli emoji che desiderano utilizzare. secondo WABetaInfo Nella stessa sezione è presente anche una riga dedicata alle reazioni selezionate di recente. La funzione è ancora in fase di sviluppo. La sua data di uscita non è ancora nota. In particolare, l’app ha lanciato la funzione di reazioni emoji a maggio di quest’anno.