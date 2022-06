La 992 GT3 è stata ispirata dal Maggiolino Volkswagen realizzato da Kyza

Volkswagen

Immergiti nel mondo degli spettacoli in cui la realtà virtuale è limitata quanto l’immaginazione con Kyza che mostra nel suo ultimo video una 992 GT3 ispirata al Maggiolino Volkswagen. I puristi non hanno bisogno di distogliere lo sguardo perché questa creazione è solo una creazione sullo schermo, almeno per ora.

Khizil Selim è uno dei concept artist più famosi al mondo Segui i grandi social media Mostra alcune delle sue creazioni virtuali più selvagge ai suoi quasi 1 milione di follower solo su Instagram. La qualità del lavoro e la suddetta influenza sui social media fanno sì che abbia avuto parecchie collaborazioni nel corso dei suoi anni nella modellazione 3D e nel rendering iperrealistico. L’ultimo progetto a diventare virale è la 992 GT3 ispirata al Maggiolino Volkswagen in collaborazione con la popolare community di guida e il canale YouTube Sono emigrato.

Kyza accompagna gli spettatori attraverso il rapido processo di creazione della 992 GT3 ispirata al Maggiolino Volkswagen visto qui. Al Maggiolino sono stati applicati elementi di design delle ultime auto Porsche, inclusi fari, paraurti, spoiler, cerchi e persino componenti interni. Le iconiche prese del paraurti anteriore della 992 sono state riportate alla forma dell’insetto precedente.

Mentre molti troveranno la sua estetica soggettiva, il prodotto finale della 992 GT3 ispirato al Maggiolino Volkswagen trasferisce con successo il design dell’ultima e più grande creazione Porsche (fino ad oggi) al piccolo motore.

L’ultima Porsche 911 GT3 (992.1) utilizza un motore a sei cilindri da 4,0 litri con una potenza di 375 kW e 470 Nm. Leggi tutto sulla supercar dalla nostra esperienza con essa all’inizio dell’anno.

