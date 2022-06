26 ottobre 2012 – Il mega lancio di Microsoft Surface RT a mezzanotte a New York City (Foto)

Sebbene Microsoft abbia annunciato il dispositivo Surface originale (che esegue il nuovo sistema operativo Windows RT) Dieci anni fa oggiIl dispositivo non è stato spedito fino al 26 ottobre 2012, che è stata anche la stessa notte in cui è stato lanciato Windows 8.

Per la prima volta dal lancio della precedente Xbox fino al rilascio di Windows 95, Microsoft ha organizzato un grande lancio di mezzanotte di Surface e Windows 8 nel vivace centro di Manhattan.

All’epoca abitavo nelle vicinanze. Sebbene Microsoft non stesse ufficialmente parlando con il nostro sito, è andato come qualsiasi altro fan interessato alla presunta risposta dell’azienda all’iPad. Ho preso la mia macchina fotografica, sono salito su un treno e ho aspettato in fila come tutti gli altri.

La coda di Microsoft Store era lunga, ma fortunatamente il tempo era favorevole e non faceva troppo freddo. Il negozio ha permesso al pubblico di entrare a mezzanotte e vedere di persona Microsoft Surface. Se lo desiderano, possono acquistarlo e Touch Cover subito; Ha fatto molto.

Quella notte, Microsoft e Surface erano le stelle dello spettacolo. Il negozio si è riempito e colui che ha guidato lo sviluppo di Surface era lì di persona: Panos Panay. Non solo era lì per supervisionare di persona, ma ha parlato con i clienti, mostrato dispositivi e sì, ha persino firmato alcuni dispositivi e scatole.

Come molti là fuori, ho preso un Surface RT e una Touch Cover in ciano. Il ciano era popolare in quel momento grazie a Nokia Lumia 800 Rilasciato 1 anno fa e oltre Lumia 900 a marzo.

È stato un mix veloce che adoro.

Il 2012 è stato il periodo prima che i siti Web fossero preordinati, quindi Microsoft aveva molte skin in stock. In effetti, era noto molto Molti disponibili. Ciò avrebbe sollevato la sua brutta testa quando la società avrebbe annunciato formidabile 900 milioni di dollari cancellati Nove mesi dopo perché non sono stati venduti abbastanza Surface RT.

Nonostante la battuta d’arresto generale, Microsoft ha continuato Con Surface che lancia Surface 2 (RT) e Surface Pro 2 un anno dopo. Il resto è come si suol dire è storia.

Ma per quelli di noi che erano lì, è stata una notte emozionante e indimenticabile e probabilmente l’unica volta in cui vedremo un altro lancio nel cuore della notte per l’hardware Microsoft.