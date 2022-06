Nerf rivela un nuovo incantesimo garantito per infestare i tuoi sogni o pulire i tuoi pavimenti

Nerf, l’azienda nota per i suoi cannoni che lanciano frecce di morbida schiuma contro i bersagli, ora ha il suo talismano chiamato Murph. Hasbro, la società madre di Nerf, ha rivelato una nuova mascotte che dovrebbe incarnare il gameplay divertente ed energico del marchio.

Quando appare per la prima volta nella campagna “Unleash the Play in You”, Murph mira a riportare il divertimento e la gioia che Nerf ha fornito alle persone nel corso degli anni. Tuttavia, l’amuleto è un po’ intimidatorio e ricorda un ragazzo fatto con i denti del dotto zero.

Avvertenza: le immagini sottostanti potrebbero darti incubi e una leggera puntura se sparate contro di te da un blaster Nerf o usate sulle piastrelle della tua cucina.

Galleria

Il Murph è fatto di dardi Nerf, quello che sembra essere un paio di camion giganti e una maglietta arancione brillante. Altre immagini rivelate nel comunicato stampa includono Murph che gioca con i nuovi prodotti estivi: Motoblitz Blaster, Eaglepoint RD-8 Blaster, Commander RD-6 Blaster, Armorstrike Dart Blaster, Raptor-Slash Dart Blaster, Fate XXII-100 Blaster e Super Soaker Hydro frenesia da cannone. Inoltre, c’è una foto di Merv con una catena d’oro.

“Per oltre 50 anni, NERF è stato un leader senza precedenti nella categoria dei giochi ad alte prestazioni basati sul movimento e il marchio continua ad espandersi attraverso prodotti innovativi, offerte digitali, offerte di giochi, partnership con licenza, collaborazioni sportive, esperienze personalizzate e altro ancora, “, ha affermato Adam Kleinman, Senior Vice President. E General Manager, Nerf, Hasbro, “I consumatori hanno una varietà di modi unici per sperimentare il marchio”. “Il lancio di Murph è una testimonianza del successo della strategia Brand Blueprint di Hasbro e della trasformazione di Nerf nel marchio sociale, agile e giocabile come è visto oggi. Siamo entusiasti di presentare ai fan il Murph, la mascotte che rappresenta lo spirito giocoso che vive in tutti noi e viene rilasciato tramite Nerf.

Sia che tu stia cercando di ispirarti a uscire e giocare o di scaricare un fan che hai trascurato per anni, Murph è il nuovo mantra di Nerf, quindi spara. Tuttavia, se ti dà una scatola di puzzle e inizia a parlare di sofferenza, vai avanti per la tua vita.