Whatsapp giù? La prima spiegazione dell’azienda dice “sono” 45 minuti per noi

Mumbai : Whatsapp Down Quando è successo e non è mai successo, la gente ha sentito che il mondo intero era bloccato. Ma alcuni di loro sono migliorati, quindi perché non sono felici ora per così tanto tempo, poiché hanno espresso la loro felicità al loro rilascio. Ma perché WhatsApp è stato chiuso? L’azienda non ha fornito una risposta a questa domanda, ma ha fornito una spiegazione per la prima volta. (Perché WhatsApp si arresta in modo anomalo, spiegazione dell’azienda, per noi sono 45 minuti)

Cosa dovrebbe dire l’azienda?

Nella maggior parte dei paesi, inclusa l’India, Whatsapp si è spento improvvisamente intorno alle 11 notti la scorsa notte. Nessun messaggio sta arrivando o andando. Anche la videochiamata è stata interrotta. La gente ha provato a spegnere il cellulare ma senza successo. Infine, è stato ufficialmente segnalato che Whatsapp è stato interrotto. WhatsApp è ricominciato intorno a mezzanotte. Questa è la prima volta che la società rilascia una dichiarazione ufficiale su Twitter dicendo: “Ci scusiamo per l’inconveniente”. Quei 45 minuti sono stati troppo lunghi per noi, grazie per la pazienza. Ma ora siamo tornati.

Grazie per la pazienza, mi ci sono voluti 45 minuti ma siamo tornati! #WhatsAppDown – Whatsapp Whatsapp) 19 marzo 2021

Anche Instagram e Facebook Messenger sono disabilitati

Durante quei 45 minuti, non solo Whatsapp è stato chiuso, ma anche Facebook Messenger e Instagram. Ciò significa che dopo essersi liberati dell’abitudine degli SMS, coloro che usavano questa app gratuitamente improvvisamente sentono di aver perso il contatto con il mondo. Per molto tempo non ho saputo esattamente cosa fosse successo. C’era confusione tra le persone fino a tarda notte. Ma le aziende di persone si affidano anche a Whatsapp, Insta e Facebook, quindi in quei 45 minuti, molte hanno subito enormi perdite finanziarie.

Quando il segnale viene pizzicato

Una volta chiuso Whatsapp, Signal non ha lasciato alcuna possibilità di pizzicare il concorrente. Una volta chiuso Whatsapp, le persone si sono rivolte a Signal come alternativa. C’è stato un improvviso aumento dei suoi utenti. Signal ha fatto lo stesso messaggio. C’è un enorme aumento nel numero di utenti del segnale. Tutti sono i benvenuti su questa piattaforma. Le mie condoglianze a chi tenta di ritirarsi dal servizio WhatsApp. Le persone al di fuori del mondo tecnologico probabilmente non sapranno mai cosa sia un fine settimana libero.

Registrazioni del segnale attraverso il tetto. Benvenuti a tutti! Solidarietà con le persone che lavorano alla disconnessione di WhatsApp. Le persone al di fuori del settore tecnologico non capiranno mai quanto possa sembrare strano quando qualcuno dice che “non vedono l’ora che arrivi il fine settimana. – Segnale (signalapp) 19 marzo 2021

