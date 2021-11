WhatsApp | Come rimuovere i contatti duplicati | Applicazioni | trucco | 2021 | Smartphone | Telefoni cellulari | nda | nnni | GIOCO SPORTIVO

Hai qualcuno salvato due volte sul tuo cellulare? Poter parlare a nome di Il WhatsApp Devi avere il cellulare dei nostri contatti registrato sul tuo cellulare; Tuttavia, a volte per negligenza, tendiamo a ripeterlo o a farlo con un altro nome. Sai come eliminarlo per diventarlo?

Esistono molti metodi e applicazioni che ti consentono di risparmiare tempo. L’unica cosa negativa è che tendono a chiedere il tuo permesso per entrare nelle tue conversazioni e persino nella tua lista di contatti Il WhatsApp a loro insaputa. Per fare ciò, è necessario eseguire questi semplici passaggi.

Come eliminare i contatti duplicati in WhatsApp

La prima cosa sarà inserire il tuo elenco di contatti in esso Il WhatsApp .

. Vai all’app Contatti dal tuo cellulare .

. Una volta dentro, fai clic sui tre punti nell’angolo in alto.

Ora devi solo effettuare il login Impostazioni.

In questo modo il tuo cellulare potrà unire i contatti duplicati sia per nome che per numero WhatsApp. (Foto: mag)

In questa sezione, tocca “Organizzazione dei contatti” .

. Lì vedrai un’opzione Combina contatti duplicati E pronto.

E pronto. Con questo, avrai già unito i contatti duplicati senza doverli eliminare manualmente.

Ricorda che con questo, tutti i numeri salvati per chattare su WhatsApp possono essere visti in un unico contatto. Ti verrà anche data la possibilità di scegliere il nome con cui vuoi che il contatto rimanga.

Hai un problema con WhatsApp? Hai bisogno di segnalarlo? Se hai qualche tipo di problema, scrivi alla loro email di contatto: [email protected] o android[email protected] Puoi anche effettuare lo stesso ordine dal tuo iPhone tramite il servizio esclusivo iOS.

