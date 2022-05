Voltic Ghana tiene un seminario per le donne per sviluppare e condividere il loro potenziale di leadership

Voltic Ghana Limited, una sussidiaria di Coca Cola Beverages Africa (CCBA), ha compiuto un altro passo verso il suo obiettivo di far sì che le donne occupino metà delle sue posizioni di leadership entro il 2025 ospitando un seminario di sviluppo della leadership per le sue dipendenti. .

Il simposio, svoltosi sotto il tema “Donne professioniste: bilanciamento per la crescita”, è stata una sessione interattiva in cui le donne hanno potuto condividere le loro esperienze e sfide per mantenere un equilibrio tra lavoro e vita privata.

L’amministratore delegato Flora Gika, che è anche lo sponsor del team Women in Leadership dell’azienda, ha incoraggiato i partecipanti a far crescere la propria rete sul posto di lavoro e lavorare per migliorare la propria vita personale ogni giorno.

“CCBA si impegna a creare opportunità inclusive per le donne nelle nostre comunità e negli affari perché sono parte integrante del successo condiviso del nostro continente”, ha affermato Jica.

Il programma Women in Leadership è stato creato per preparare le dipendenti donne a ruoli di leadership e sviluppare le loro competenze per supportare l’obiettivo del CCBA del 50% di leader donne entro il 2025.

La partecipante Larissa Ann Larte ha espresso il suo sollievo dopo il seminario. “È stata una bellissima esperienza”, ha detto, “soprattutto ascoltare esperienze e consigli diversi su questioni che colpiscono particolarmente le donne nel mondo del lavoro”.

Un esempio dell’attenzione del CCBA sulle donne nella creazione di opportunità di crescita inclusive per le comunità è la partecipazione dell’azienda al programma Coca-Cola 5by20, che ha fissato l’obiettivo globale di responsabilizzare economicamente cinque milioni di donne entro il 2020.

Il programma ha superato il suo obiettivo: in totale, sei milioni di donne in tutto il mondo hanno ottenuto l’accesso a competenze aziendali, servizi finanziari, risorse e reti di supporto tra pari e mentori, dando loro la fiducia, le competenze e le risorse per prosperare, contribuendo anche a creare comunità sostenibili.

Nei suoi mercati, CCBA ha dato un contributo significativo fornendo a due milioni di imprenditrici competenze aziendali, formazione e supporto fondamentali.

L’azienda ha ora adottato i tre pilastri dell’istruzione, dell’occupazione e dell’imprenditorialità come quadro per la sua strategia di inclusione economica.

L’obiettivo è aumentare il reddito, fornire un potenziale di guadagno dignitoso e migliorare le capacità e le conoscenze imprenditoriali delle donne, consentendo loro di accedere ad altre opportunità.