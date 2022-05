Un nuovo studio offre la speranza che la conservazione possa aiutare la natura ad adattarsi ai cambiamenti climatici

conservazione biologica i> (2022). DOI: 10.1016 / j.biocon.2022.109524″ width=”800″ height=”530″/> Posizioni e numero di studi che esaminano l’impatto degli interventi di conservazione per le specie che affrontano minacce legate al clima, percentuale di studi per continente e numero di studi che testano gli interventi in diversi habitat. credito: conservazione biologica (2022). DOI: 10.1016 / j.biocon.2022.109524



Un nuovo studio è stato pubblicato in conservazione biologica Esamina un corpus di ricerche scientifiche pubblicate e fornisce prove che le azioni di conservazione possono aiutare le specie ad adattarsi a un clima che cambia.





Ciò fornisce la speranza che la conservazione possa svolgere un ruolo importante nella protezione Oceano e i suoi abitanti.

Il cambiamento climatico sta colpendo sempre di più ecosistemi naturali in tutto il mondo, sollevando crescenti preoccupazioni circa la sua capacità di portare molte specie verso l’estinzione. durante la selezione emissioni di gas serra Ridurrà le dimensioni del futuro clima cambiamento, è anche urgente capire se misure di conservazione efficaci possono aiutare anche le specie vulnerabili ad adattarsi ai cambiamenti climatici (definito “adattamento”).

Uno studio appena pubblicato, guidato dal British Ornithological Trust (BTO) e che include la Nottingham Trent University, colma questa lacuna rivedendo la letteratura sulla conservazione, inclusa quella raccolta dalle prove di conservazione, per identificare studi che testano l’efficacia delle azioni di conservazione sulla specie. La popolazione è anche influenzata da fattori climatici.

Dei 77 studi identificati (delle migliaia esaminate), 62 (81%) hanno riportato almeno una risposta benefica all’azione di conservazione intrapresa, evidenziando prove crescenti che l’azione di conservazione può effettivamente aiutare le specie vulnerabili ad adattarsi ai cambiamenti climatici.

Le misure di successo includevano il restauro piante originali Per ridurre gli effetti negativi della siccità, mantenere un’efficace rete di aree protette per aiutare le specie a cambiare la loro distribuzione in risposta ai cambiamenti climatici e gestire le popolazioni vulnerabili in modo che possano affrontare condizioni meteorologiche estreme come inondazioni o temperature elevate.

Gli interventi di conservazione mirati al recupero delle singole specie sono stati stimati come i più efficaci, mostrando benefici in tre quarti delle occasioni.

Sebbene sia stato stimato che interventi di conservazione più ampi, come la creazione di aree protette o la gestione di habitat, siano meno vantaggiosi per le singole specie, il fatto che tali misure possano interessare più specie rispetto ad azioni più mirate significa che valgono anche la pena in Clima variabile.

All’interno del Regno Unito, ad esempio, la rete di aree protette ha facilitato l’espansione del Dartford Warbler, un tipo di problema di conservazione, mentre più in generale in tutta Europa queste reti sono state importanti per la conservazione degli uccelli acquatici migratori colpiti dai cambiamenti climatici.

La dott.ssa Catherine Pugin del British Ornithological Trust e autrice principale del rapporto ha dichiarato: “È stato davvero incoraggiante vedere il numero e la portata degli interventi di conservazione che sono stati identificati come aiuti delle specie ad adattarsi ai cambiamenti climatici. Il nostro studio fornisce ulteriori prove che la conservazione può Il lavoro della natura per adattarsi ai cambiamenti climatici.

Il professor James Pierce-Higgins, direttore scientifico del British Ornithological Trust che ha guidato la ricerca, ha dichiarato: “Questo studio fornisce prove tanto necessarie per mostrare come le organizzazioni di conservazione dovrebbero rispondere ai cambiamenti climatici e sostenere gli investimenti nell’adattamento ai cambiamenti climatici. Un adattamento mirato può aiuta di più. Specie a rischio Persiste in un clima che cambia, mentre è probabile che la promozione di reti di aree protette efficaci e il miglioramento delle condizioni degli habitat degradati vadano a beneficio di un gran numero di specie”.

La dott.ssa Wendy Foden, coautrice di questo studio e presidente del gruppo IUCN SSC sui cambiamenti climatici, ha dichiarato: “Questo studio dovrebbe motivare le organizzazioni di conservazione ad agire. Tuttavia, è importante che monitorino l’efficacia delle loro azioni in modo che possiamo costruire su questo studio e capire meglio cosa funziona, dove e quando. Questo è particolarmente vero nei tropici e nell’emisfero australe, dove sono necessari ulteriori studi.

La dott.ssa Esther Keitel, ecologista della School of Animal, Rural and Environmental Sciences della Nottingham Trent University, ha dichiarato: “Questo lavoro è estremamente importante in quanto fornisce la prova che i massicci sforzi di conservazione degli individui e delle organizzazioni possono aiutare alcune specie che affrontano e dovranno affrontare sfide associate al cambiamento climatico. Tuttavia, dobbiamo stare attenti perché il cambiamento climatico può presentare sfide inaspettate a cui la conservazione deve adattarsi. “

Il coautore, il dott. La natura fornisce questo studio evidenzia una significativa opportunità per misure mirate a sostegno dell’adattamento delle singole specie di fronte a Cambiamento climaticoun importante risultato di pianificazione conservare risposte nel contesto degli scenari climatici futuri”.

maggiori informazioni:

KM Bowgen et al., Gli interventi di conservazione possono avvantaggiare le specie colpite dai cambiamenti climatici, conservazione biologica (2022). KM Bowgen et al., Gli interventi di conservazione possono avvantaggiare le specie colpite dai cambiamenti climatici,(2022). DOI: 10.1016 / j.biocon.2022.109524