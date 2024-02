Ohio Awards for African Community Excellence USA nomina Captain Smart presidente del consiglio di amministrazione

Intrattenimento lunedì 19 febbraio 2024

Gli Ohio USA African Community Excellence Awards, un importante programma di premi che premia individui, gruppi, aziende e organizzazioni che hanno un impatto notevole nelle comunità africane dell'Ohio, è lieto di annunciare la nomina di Blessed Godsbrain Smart a Presidente del Consiglio di amministrazione, con effetto immediato.

Il beato Godsbrain Smart apporta una vasta esperienza e competenza a questo ruolo, avendo ricoperto varie posizioni di leadership nella sua carriera.

In qualità di Presidente, Blessed Godsbrain Smart fornirà direzione strategica e supervisione al team di gestione dell'organizzazione, garantendo l'allineamento con la visione e gli obiettivi del Consiglio.

Inoltre, svolgerà un ruolo chiave nel promuovere forti relazioni con gli stakeholder e nel migliorare la reputazione dell'organizzazione.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Blessed Godsbrain Smart nel nostro team”, ha affermato il consiglio.

“Le sue eccezionali capacità di leadership e la profonda conoscenza del nostro settore saranno preziose mentre continuiamo a crescere e a innovare”.

Il Beato Godsbrain Smart ha espresso il suo entusiasmo per l'adesione all'organizzazione, dicendo: “Sono onorato di servire come presidente degli African Community Excellence Awards in Ohio, USA e di lavorare a fianco di un team di talento impegnato per l'eccellenza. Non vedo l'ora di contribuire al successo dell'azienda successo e crescita continua.”

Ohio African Excellence Awards USA è fiducioso che Blessed Godsbrain Smart fornirà una forte leadership e direzione al Consiglio di amministrazione e al team di gestione, portando al continuo successo e alla crescita dell'organizzazione.

