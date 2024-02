“Ce l’abbiamo fatta”: una donna coraggiosa guidando da Londra a Lagos raggiunge il deserto del Sahara dopo aver lasciato il Marocco

La signora nigeriana è arrivata in viaggio in solitaria da Londra a Lagos fino al deserto del Sahara.

in precedenza, Belomi Nobi Aveva informato i suoi follower e sostenitori sui social del suo arrivo in Marocco.

Lei Sono arrivato in Marocco Dopo aver attraversato l'Africa Dalla SpagnaHa trascorso alcuni giorni guidando attraverso il paese europeo.

In Il suo ultimo aggiornamentoChe ha condiviso con i suoi follower su TikTok, Bellomy ha detto che ora si trova nel deserto del Sahara.

Nel video, ha mostrato l'ambiente circostante, comprese le uniche case del deserto e alcuni cammelli in piedi dietro di loro.

Bellomi viaggerà attraverso 15 paesi prima di arrivare in Nigeria. I suoi seguaci l'hanno elogiata e descritta come coraggiosa.

Ha scritto su TikTok:

Guarda il video qui sotto:

@JenniferOlaley ha detto:

“Penso che alcune buone idee per i contenuti potrebbero essere, come determinare come dormi? Grwm – come prepararsi per la giornata, guidare, ecc., e magari anche provare cibi locali.”