Il nuovo parroco dell'Angola ha esortato a cercare “la collaborazione di tutti”

Membro angolano La comunità dello Spirito Santo è sotto la protezione del Cuore Immacolato di Maria (CSSp/Spiritualisti/Padri dello Spirito Santo) ha chiamato p. Lumwangano considerava suo compito primario quello di mantenere “unito il gregge a lui affidato e di eliminare gli interessi personali”.

Il Vescovo cattolico, che è alla guida della diocesi di Caxito sin dalla sua consacrazione episcopale nell’agosto 2020, ha sottolineato: “Cerca di essere in mezzo a loro come Cristo, accogliendo tutti senza discriminazioni e portando il messaggio di amore, perdono e pace a tutti”. Tutto.”

Ha proseguito: “Ci auguriamo che attraverso il vostro servizio come corpo armonico possiate crescere, come dice san Paolo, fino alla condizione di Cristo, affinché nessuno si senta emarginato o escluso, e cerchiamo di lavorare con tutti, in una tale modo.” Il modo in cui ciascun individuo nella società, secondo le proprie competenze e capacità, può dare il proprio contributo alla crescita della società.

Ha messo in guardia il nuovo parroco dalle “continue e inutili assenze dalla parrocchia”, aggiungendo: “Sì, abbiamo ricevuto questa informazione, che molti parroci non sono presenti in parrocchia. I credenti camminano per chilometri e non trovano il parroco dove dovrebbe essere.

Nel suo intervento il parroco, p. “Faccio mie le parole di Papa Francesco: il parroco è colui che va davanti alla gente per indicargli la strada”, ha detto Lomwangano. Lui sta nel mezzo, aiuta chi è stanco, ed è l'ultimo a spingere chi non ce la fa più a sopportare il viaggio.

«Così camminiamo insieme nella missione di Cristo, e nella comunione che è il mistero stesso della Chiesa, e nella partecipazione di tutti a questa missione, e nella condivisione dei doni che ciascuno possiede nel realizzare che la Chiesa di Dio non è un movimento, ma una comunità che riunisce tutti i credenti in Cristo, senza distinzione”, ha aggiunto, affinché possano celebrare insieme la loro fede, la loro speranza e il loro amore”.