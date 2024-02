L'USGS e il Comitato esecutivo per l'Osservazione della Terra tengono un seminario sugli allarmi sulla deforestazione e sulla mappatura e monitoraggio delle mangrovie in Gabon

Nel tentativo di sfruttare il potenziale dei dati di osservazione della Terra per monitorare e gestire il clima globale, un consorzio di esperti si è riunito a Libreville, in Gabon, per un workshop organizzato congiuntamente dal Comitato per i satelliti di osservazione della Terra (CEOS) e dal programma SilvaCarbon delle Nazioni Unite. Servizio geologico degli Stati Uniti (USGS) da Dal 21 al 29 febbraio 2024. Questo workshop esplorerà due argomenti principali: gli allarmi sulla deforestazione e la mappatura e il monitoraggio delle mangrovie.

La sessione di apertura è iniziata con le presentazioni di illustri relatori, tra cui il direttore generale dell'Agenzia gabonese per gli studi e le osservazioni spaziali (AGEOS), Aboubakar Mambimba Ndjounge, in rappresentanza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), Andreas Vollrath, e Silvia Wilson. Dal programma USGS SilvaCarbon. Hanno aperto la strada alle discussioni sull’integrazione dei sistemi di allarme rapido (EWS) nei sistemi di monitoraggio nazionali, sottolineando il ruolo fondamentale dei dati satellitari nel rilevare e affrontare le sfide della deforestazione.

L’attenzione ai sistemi di allarme rapido e alla loro integrazione nei sistemi di monitoraggio nazionali evidenzia un approccio proattivo alla gestione ambientale. Rilevando e rispondendo a minacce come la deforestazione in tempo reale, i paesi possono mitigare gli impatti negativi sulla biodiversità, sequestrare il carbonio e aiutare le comunità locali che dipendono dagli ecosistemi forestali.