Cassonetto gratuito durante i Community Pride Days dal 22 al 24 febbraio

Foto del file John Johnson/Gila Herald: Ai residenti della contea di Graham sarà consentito portare un carico gratuitamente alla discarica di Safford durante i Community Pride Days dal 22 al 24 febbraio.

Rapporti del personale

ZAFFORD – Hai dei rifiuti antiestetici in giro per casa e vuoi portarli in discarica? Che ne dici di sbarazzartene gratuitamente?

Per il miglioramento della contea, le contee di Safford, Thatcher, Pima e Graham stanno collaborando per sponsorizzare la discarica della città di Safford al 2755 N. Safford Landfill Rd. Per ospitare i Community Pride Days semestrali da giovedì 22 febbraio a sabato 24 febbraio dalle 7:30 alle 16:00.

Durante quei giorni, indipendentemente dal fatto che vivi a Safford, Thatcher, Pima o nel Distretto, chiunque può portare gratuitamente un carico di spazzatura in discarica. Assicurati che il tuo carico sia coperto per evitare di pagare la tassa di $ 10 e assicurati di portare i documenti dell'alloggio altrimenti ti verrà addebitato. Inutile dirlo, ma non saranno accettati materiali pericolosi ed è richiesta l'identificazione.

La discarica non rinuncerà alle tariffe commerciali o di trasporto commerciale, ad esempio; Lavori paesaggistici, lavori di taglio degli alberi, parcheggi per camper, ecc.

Ai residenti di Safford è sempre consentito portare in discarica un camion gratuito al mese. Coloro che utilizzano questa funzione devono portare con sé la bolletta della città di Safford che corrisponde all'indirizzo della patente di guida.

Quindi, uniamoci per ripulire i nostri quartieri e approfittiamo di alcuni giorni di discarica gratuita presso la discarica regionale di Safford.

L'orario di apertura della discarica è dalle 7:30 alle 16:00 e i Community Pride Days vanno da giovedì 22 febbraio a sabato 24 febbraio. La discarica è chiusa la domenica.