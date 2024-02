Il viaggio di Charles Charamba nel Regno Unito ad aprile – ZimEye

Riferimento: Charles Charamba si recherà nel Regno Unito ad aprile

I Charambas officieranno la cerimonia del Ringraziamento nel Regno Unito nell'aprile di quest'anno

Scritto da Showbiz Reporter | Attualmente risiedi nel Regno Unito? Apprezzi profondamente la musica gospel e hai a cuore la comunità e la fratellanza degli altri credenti? Se è così, abbiamo alcune notizie interessanti per te!

L'amatissimo duo di musica gospel, The Charambas, visiterà il Regno Unito e si esibirà in un prestigioso evento noto come Thanksgiving Ball. Questo evento speciale avrà luogo il 27 aprile e offrirà ai fan e ai follower una rara opportunità di sperimentare dal vivo la loro incredibile musica commovente.

Il Ballo del Ringraziamento promette di essere una serata di arricchimento spirituale, gioia musicale e fratellanza comunitaria. È il luogo ideale per coloro che cercano di approfondire la propria fede mentre si godono la migliore musica gospel disponibile.

I dettagli dell'evento si trovano nel volantino online. Tuttavia è fondamentale agire rapidamente perché i biglietti per questo evento tanto atteso si stanno esaurendo rapidamente. Per assicurarti un posto a questo imperdibile raduno, puoi acquistare i tuoi biglietti tramite Eventbrite al seguente link: [This Is My Story Thanksgiving Ball Tickets](https://www.eventbrite.co.uk/e/this-is-my-story-thanksgiving-ball-tickets-785994168717?fbcli).

Non perdere l'occasione di partecipare ad una serata indimenticabile con The Charambas. Acquista ora il tuo biglietto per assicurarti di far parte di questa gioiosa celebrazione della musica gospel e della fratellanza nel cuore del Regno Unito.

come lui: Piace scaricamento…

Imparentato