Taibua è stato eletto all'Assemblea generale dell'Unione africana, dei Caraibi e del Pacifico

Luanda- Il vicepresidente del parlamento ugandese Thomas Tibuwa è stato eletto per rappresentare l'Africa orientale all'Assemblea generale parlamentare dell'Organizzazione per la cooperazione africana ed europea.



Il suo nuovo incarico è quello di rappresentare l'Africa orientale presso l'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (OACPS), l'Assemblea generale dell'Unione europea.

La nuova missione di Al-Tayebwa inizia dopo la sua elezione sabato (17 febbraio 2024) durante la 64a sessione dell'Assemblea parlamentare dell'OACPS e le sessioni costitutive del Caucus parlamentare congiunto OACPS-UE a Luanda, in Angola.

La sua nomina ha suscitato entusiasmo tra gli ambienti politici in Uganda con molte figure che celebrano i suoi successi attraverso post sui social media.

La presidente del parlamento ugandese Anita Benn è stata tra le prime persone a celebrare Tibewa.

Un post sui social media ha rivelato i suoi tributi, il suo sostegno e la sua ammirazione.

“Congratulazioni, fratello, per la tua importante elezione come rappresentante dell’Africa orientale nel gruppo parlamentare dell’Organizzazione per l’Africa, i Caraibi e il Pacifico.

Questa è la conferma delle vostre comprovate credenziali panafricane. La fiducia che i colleghi della regione e del continente hanno dimostrato in voi è un vero riflesso del vostro impegno per la causa africana. “Grazie ancora per aver sventolato il Parlamento e la bandiera nazionale in alto nella diplomazia parlamentare”, si legge in un post sull'ex popolare Among's

In segno di apprezzamento per il sostegno, Taiboa ha utilizzato anche i social media per esprimere i migliori auguri e riaffermare l'impegno per il lavoro. (foto di cortesia)

È un grande onore avere una rappresentanza così eccezionale. Vi auguro di riuscire a promuovere la cooperazione e lo sviluppo tra l'Africa orientale e l'Unione europea, si legge in un messaggio dell'ambasciatore Paul Emuru, alto commissario ugandese, a Pretoria, in Sudafrica.

“Vi ringrazio, colleghi, per aver avuto fiducia in me nel rappresentare l’Africa orientale nel Gruppo parlamentare ACP nell’Assemblea attualmente in corso a Luanda, in Angola.

Sarò una voce a favore del Sud del mondo mentre interagiamo con i nostri colleghi del Parlamento europeo”, ha affermato in un post sui suoi social media.

Taibua ha espresso in particolare il suo apprezzamento per l'incoraggiamento di Amyoung in tal senso e per il coordinamento della delegazione ugandese.