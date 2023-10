Le truppe della Missione di transizione dell’Unione Africana in Somalia (ATMIS) a Dobley fanno da mentori alle ragazze sulla salute mestruale

Le truppe della Missione di transizione dell’Unione Africana in Somalia di stanza a Dobley mercoledì hanno collaborato con un gruppo di donne locali nel guidare le ragazze della scuola elementare di Dobley durante la celebrazione della Giornata internazionale delle bambine.

Durante l’evento, gli ufficiali delle forze di difesa del Kenya (KDF) di ATMIS insieme alla Dobley Women’s Association – un’organizzazione a base comunitaria (CBO) che sostiene l’emancipazione delle donne – hanno condotto sessioni per educare le ragazze a scuola sulla salute e l’igiene mestruale.

“Siamo qui per parlare alle ragazze di diversi aspetti che riguardano le adolescenti, tra cui l’igiene mestruale, la salute mentale e l’abuso di sostanze”, ha affermato il maggiore Ruth Omidi, responsabile del genere del settore II dell’ATMIS.

“La nostra missione come ATMIS è garantire l’emancipazione delle donne e delle ragazze. Poniamo un’enfasi particolare sulla salute perché è l’unica ricchezza che queste ragazze hanno in questo momento e dobbiamo preservare quella ricchezza per il loro futuro”, ha aggiunto.

L’ufficiale della sanità pubblica dell’ospedale Dubli Level 2, il capitano Janet Shibet, ha sottolineato l’importanza dell’igiene personale perché riduce il rischio di infezione e contribuisce alla salute generale della comunità.

“Le ragazze ora sono ben consapevoli della salute mestruale, dell’igiene generale e delle buone pratiche igienico-sanitarie per il loro benessere”, ha osservato il capitano Chebet.

Naeem Mohamed, membro della Dobley Women’s Association, ha affermato che il corso consentirà alle ragazze adolescenti di affrontare le sfide delle mestruazioni con sicurezza e dignità. Ha espresso la sua gratitudine ad ATMIS per questa iniziativa.

“Sono felice di far parte di questo programma che mira a fornire alle ragazze adolescenti informazioni vitali sull’igiene personale e consigliarle sulla salute mentale. Vogliamo chiedere ad ATMIS di condurre regolarmente sessioni simili”, ha osservato.

La Giornata internazionale delle bambine si celebra l’11 ottobre di ogni anno per riconoscere i diritti delle bambine e le sfide uniche che le bambine devono affrontare in tutto il mondo.

Questa giornata focalizza l’attenzione sulla necessità di affrontare le sfide affrontate dalle ragazze e di promuovere l’emancipazione delle ragazze e la realizzazione dei loro diritti umani.

