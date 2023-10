Gengive e pistole: i dentisti ucraini affrontano il fuoco in prima linea per curare i soldati

L’autista 41enne, che ha dato solo il suo nome Oleksiy, ha detto che aveva bisogno di un esame perché non ne faceva uno da più di un anno. Ha aggiunto che i soldati cercano di raggiungere gli studi odontoiatrici delle città vicine, ma “ci sono lunghe code… quindi non è sempre possibile vedere un dentista”.

“Ovviamente siamo abituati a lavorare in modo diverso e ad avere più spazio”, ha detto. “Ma operiamo qui al livello di una clinica premium. Non tutte le cliniche della città hanno quello che abbiamo qui.”

Il camion giallo è partito dalla città di Kramatorsk, nell’Ucraina orientale, e si è fermato in un piccolo villaggio abitato da decine di residenti nel profondo della campagna. Kovalyov e altri quattro membri della sua unità sono arrivati ​​con colpi di mortaio al punto d’incontro per ricevere cure.

Per i soldati come lui, che non hanno molte opportunità di vedere un dentista, il mal di denti è un problema comune. L’unità mobile – donata dal Lussemburgo – fornisce loro cure dentistiche attraverso volontari civili disposti a rischiare.

Kovalyov ha detto che l’unità mobile è “davvero necessaria” perché “ci sono luoghi e villaggi isolati dove non abbiamo né il tempo né la possibilità di fissare un appuntamento e di ricevere cure”.

Yevgen Gorbunov, un infermiere militare di 29 anni che vive nel villaggio, ha detto che, a parte le ferite da combattimento, “il mal di denti è probabilmente il problema numero uno dopo il mal di schiena” per i soldati.

“A causa di carenze vitaminiche, stress e nervi, i denti sono i primi a rompersi. È fantastico che esistano queste cliniche dentistiche mobili.”

“È meglio essere felici”

“È difficile lavorare in tali condizioni, ma per i professionisti è un’esperienza entusiasmante”, ha detto Sarayeva.

I dentisti dicono che, come i soldati che curano, cercano di non pensare al pericolo.

“Gli uomini non hanno paura”, ha detto il dentista Riskin, “dobbiamo dimostrare loro che non abbiamo paura neanche noi, la affrontiamo insieme”.

“A volte tratti i bambini, stringi loro la mano, li abbracci e una settimana dopo scopri che quella persona non c’è più. Questa è la parte più difficile per me.”

Sarayeva ha detto che si rifiutava di avere paura.

“La paura non cambia la situazione”, ha detto. “Se arriva un missile, che tu abbia paura o no, morirai in ogni caso, di gioia o in lacrime. È meglio essere felici.”