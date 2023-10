I resti del relitto del sottomarino distrutto Titano sono stati ritrovati sul fondo dell’Atlantico

1 ora fa

Sebbene il Titan sia stato descritto come “sperimentale” dalla OceanGate – la società che lo ha costruito – il sottomarino ha effettuato diverse immersioni per raggiungere il relitto del Titanic, che si trova a 3.800 metri (12.467 piedi) sotto il livello del mare, nell’Oceano Atlantico.

Il corpo del Titano è realizzato in fibra di carbonio, con piastre terminali in titanio e una piccola finestra ad un’estremità. La fibra di carbonio è più economica del titanio o dell’acciaio ed è estremamente resistente, ma è un materiale in gran parte non testato e insolito per le immersioni in acque profonde con passeggeri umani.