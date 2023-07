Volti nuovi nello staff rossonero

Daniele Cavalletto, Felipe Sanchez Mateos, Osman Kul e Jarkko Tuomisto entrano a far parte dello staff del team professionistico. Tutti conoscono da anni Francesco Farioli, il nuovo allenatore degli Aiglons, che hanno accompagnato in particolare in Turchia. Anche Jérémy Marec, preparatore fisico, firma il suo arrivo all’interno della cella delle prestazioni. Presentazioni.

Daniele Cavalletto – Assistente tecnico

Uomo in campo, Daniele Cavalletto (46) servirà come assistente tecnico. Nato a Padova, l’italiano inizierà la sua 17esima stagione da vice allenatore quest’estate. In Italia ha diretto in Serie C Foggia, Pescara, Benevento, Arezzo, Trieste, Salernitana, Lucchese, Gubio e Vis Pesaro. Il Gym sarà la sua terza esperienza all’estero, dopo Olhanense nella 1ª divisione portoghese, poi Karagumruk e Alanyaspor nella Super Lig turca. Daniele ha, oltre alla sua esperienza, una laurea in “Scienze statistiche”, che ha convalidato in Italia nel 2001.

Felipe Sanchez Mateos – Assistente tecnico

Laureato all’Università di Navarra, Felipe Sanchez Mateos (37) ha iniziato come vice allenatore nelle giovanili dell’Osasuna. Nel 2018 si è trasferito in Qatar, dove è entrato a far parte dell’Aspire academy e delle nazionali giovanili. Nel 2019 lascia il Qatar per l’Ecuador, diventa assistente al club Independiente Del Valle Juniors, in prima divisione, poi capo allenatore della squadra retrocessa. Volerà in Turchia nel 2021, dove ricopre il ruolo di assistente di Karagumruk e Alanyaspor.

Osman Kul – Analista video

Osman Kul si occuperà dell’analisi video. A 30 anni, il turco, nato a Trabzon, ha già una solida esperienza. Dopo aver praticato nella Federazione turca, è diventato “match analyst” del Galatasaray dal 2017 al 2020, dove ha lavorato con la squadra bandiera e l’accademia del club. Quindi, nel processo, ha assunto la direzione del dipartimento di analisi video di Karagumruk e Alanyaspor.

Jarkko Tuomisto – Allenatore dei portieri

Entra anche Jarkko Tuomisto nello staff professionistico, dove si occuperà di allenare i portieri. Nella sua terra natale, il 48enne finlandese ha allenato i portieri dell’Hifk, dal 2008, poi dell’Honka e della nazionale U15. Partito per l’Italia ad Arzachena nel 2014 (Serie D), è volato in Qatar, nell’Aspire Academy e nella Nazionale U19. Passato anche dall’Ecuador (Independiente Del Valle) tra il 2018 e il 2020, conosce una stagione la Romania (Viitorul), prima di approdare a Turchia, Karagumruk e Alanysapor.

Jérémy Marec – Preparatore fisico

Finalmente anche Jérémy Marec (32 anni) firma il suo arrivo in Palestra. È entrato a far parte dell’unità di performance come preparatore fisico. Originario della Bretagna, ha attraversato in particolare il Football Club di Sète tra il 2012 e il 2018 e l’Olympique de Marseille, dal 2018 al 2022, evolvendosi nel settore pre-allenamento, al centro, poi in prima squadra.