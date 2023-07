l’accogliente bar in stile francese a Little Italy!

Benvenuti nella cucina della nonna. Immerso nel quartiere Little Italy di Montreal, Le Mamie offre ai suoi clienti un soffio di nostalgia per la cucina tradizionale francese delle nostre nonne!

“ Mettiti comodo con i piedi sotto il tavolo e l’asciugamano intorno al collo. Ordina un piccolo drink, la nonna si prende cura di te! In omaggio a sua nonna, apre Max Rosselin la nonna nel 2019, con due soci, con il progetto di aprire un accogliente ristorante di quartiere francese.

Le Mamie: convivialità francese!

Originario di Lille, Max Rosselin è arrivato a Montreal undici anni fa con il suo migliore amico per lavorare nella pubblicità. Avendo avuto per qualche anno l’idea di mettere in piedi un progetto in omaggio alla nonna, decise di intraprendere l’attività di ristorazione, ambiente che a quel tempo gli era ancora estraneo. È andato ad allenarsi per due anni in diversi stabilimenti della metropoli per conoscere meglio l’ambiente e sviluppare il suo progetto.

” Volevo qualcosa di amichevole, casualmente “, lui spiega. ” Sono un fan dei taglieri di salumi e formaggi, non li abbiamo trovati necessariamente qui in quel momento. […] All’inizio non volevo avere una connotazione troppo francese, avevo paura di questa connotazione troppo franco-francese, non volevo avere solo clienti francesi. Il mio ristorante doveva piacere a tutti e non essere troppo bigotto. Ma la mia eredità è francese, volevo comunque condividere le specialità di casa con accenti e ricordi francesi. ».

Il filo conduttore è chiaro: cordialità, informalità, spirito di vicinato.

” Le Mamie è il tipico ristorante francese che si trova ad ogni angolo di strada in Francia ma che qui a Montreal non esisteva. Questi tipi di cucina e atmosfera esistono in molti posti in Francia, ma non qui. Ecco perché ha funzionato bene. In effetti, anche dopo l’apertura nel bel mezzo di una crisi sanitaria, le vendite da asporto e consegna a domicilio hanno funzionato molto rapidamente per il Mamie.

“È un progetto molto personale, ma l’idea è che ogni membro del team possa portare piccoli ricordi, piccole ricette dei nonni e specialità di casa”, afferma Max Rosselin

Le Mamie è anche amicizia Francia-Quebec

” Per quanto riguarda la nostra clientela, il 50% è francese e viene a trovare una piccola parte del paese, lo stato d’animo, il buon stile franco francese, e il 50% è del Quebec e viene a viaggiare, scoprire le specialità francesi “, dà il benvenuto a Max Rosselin. I prodotti utilizzati sono del Québec, il ristorante che predilige i cortocircuiti – ” un menu francese solo con prodotti di qui “.

Nel menu di Le Mamie, maionese all’uovo, croque monsieur al tartufo, flamiche con maroilles, taglieri di formaggi e salumi, per non parlare del famoso caffè gourmet della tradizione!

Le Mamie, vittima del proprio successo, viene esportato!

Proprio accanto al Mamie, vieni a scoprire il Cantina della nonna. Aperto nel 2021 dal team del Bar, commerciante di vini, succhi, salumi e formaggi, è possibile trovare i migliori vini che la città di Montreal offre gustando tapas fatte in casa!

E accanto, vieni a scoprire il macellaio della nonna, aperto quest’anno. Macellaio di giorno, brasserie parigina di sera, che delizia! Il menu offre tagli tradizionali di manzo, come filet mignon, tab o ragno, il tutto accompagnato ovviamente da patate arrosto.

Psst! Si dice che la Mamie abbia intenzione di esportare in altre città dove si trova la comunità francese. ” Perché non a Toronto o Miami sussurra Max Rosselin.

Bar Granny: 328 BEAUBIEN STREET E, MONTREAL, QC, H2S 1R8

Raggiungibile al 514-398-0111