Firmato il Trattato del Quirinale tra Francia e Italia per rafforzare la loro cooperazione

Il 26 novembre 2021 a Roma il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro italiano Mario Draghi hanno firmato un trattato di cooperazione rafforzata, noto come Trattato del Quirinale. ALBERTO PIZZOLI / AP

Il Presidente del Consiglio italiano Mario Draghi ha salutato “Un momento storico” nei rapporti tra Francia e Italia. I due Paesi hanno firmato, venerdì 26 novembre, un trattato bilaterale di cooperazione rafforzata al fine di consolidare un rapporto collaudato negli ultimi anni.

Il trattato è stato siglato a Roma, presso il palazzo presidenziale del Quirinale, dal presidente francese Emmanuel Macron e dal presidente del Consiglio italiano Mario Draghi alla presenza del presidente italiano Sergio Mattarella. I tre uomini si sono scambiati lunghi abbracci, mentre la Patrouille de France e la sua controparte italiana, le Frecce Tricolori, sorvolavano la capitale, lasciando nel cielo un pennacchio di fumo con i colori di entrambi i paesi.

Il testo prevede aree di cooperazione rafforzata in materia di diplomazia e difesa, nonché in vari campi, come le transizioni digitali e ambientali, la cultura e l’istruzione, la cooperazione economica e industriale e lo spazio. Istituisce inoltre un servizio civile comune per i giovani e prevede il regolare invito dei ministri ai rispettivi Consigli ministeriali, sul modello del Trattato di Aix-la-Chapelle.

Questo “Trattato per una cooperazione bilaterale rafforzata”, noto come Trattato del Quirinale, è molto raro in Europa: è solo il secondo trattato firmato dalla Francia dopo quello dell’Eliseo, siglato nel 1963 con la Germania, completato da quello di Aix-la-Chapelle nel 2019.

“Una profonda amicizia”

I due funzionari hanno moltiplicato i riferimenti al loro impegno europeo, ritenendo che il loro avvicinamento abbia rafforzato l’Unione europea in un contesto difficile per il blocco, dopo la Brexit e quando la cancelliera tedesca, Angela Merkel, passa a Berlino.

“Le istituzioni che abbiamo l’onore di rappresentare si fondano sugli stessi valori repubblicani, sul rispetto dei diritti umani e civili, sull’europeismo”ha affermato Mario Draghi, ex presidente della Banca centrale europea. “Da Stendhal a Umberto Eco, da Mastroianni a Belmondo, a Claudia Cardinale, condividiamo tanti ricordi e riferimenti in comune”, Ha aggiunto.

Per Emmanuel Macron, il trattato “Suggella una profonda amicizia”. “Era quasi un’anomalia non avere questo trattato del Quirinale, perché tante cose ci uniscono: le nostre storie, le nostre culture, i nostri artisti”. “Paesi fondatori dell’Unione, primi firmatari dei trattati (…), difendiamo un’Europa più integrata, più democratica, più sovrana”, ha sottolineato il presidente francese. Tuttavia, ha assicurato che la Francia non stava cercando “Percorsi alternativi” alle relazioni franco-tedesche dopo la partenza di Angela Merkel.

Rafforzare un rapporto collaudato negli ultimi anni

Il commissario europeo all’Economia, l’italiano Paolo Gentiloni, salutato su Twitter un accordo franco-italiano che “Rafforza l’intera Unione Europea in una fase di transizione storica”.

Il trattato, annunciato nel 2017, è stato congelato dopo la formazione nel 2018 di un governo populista guidato dal Movimento 5 Stelle (M5S, antisistema) e dalla Lega (estrema destra) di Matteo Salvini.

La crisi ha raggiunto l’apice all’inizio del 2019, quando il vicepresidente del Consiglio italiano, Luigi Di Maio, aveva incontrato in Francia un leader dei “gilet gialli”. Poco prima, Matteo Salvini, ministro dell’Interno, aveva chiesto le dimissioni del presidente francese. Per protestare, Parigi aveva temporaneamente richiamato il suo ambasciatore in Italia, Christian Masset: manifestazione della più grave crisi diplomatica tra i due vicini dal 1945.