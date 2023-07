Pallanuoto: in Italia avventura collettiva per i giovani della Sète Natation

Gli U13 hanno disputato, dal 26 giugno al 1 luglio, il torneo internazionale HaBaWaBa. A contatto con le migliori nazioni, hanno vissuto un’esperienza eccezionale.

I giovani giocatori di polo di Sète Natation, grazie all’aiuto di diversi partner locali, hanno potuto vivere un’esperienza straordinaria la scorsa settimana.

Sotto la guida del loro allenatore François Vila, e Linda Salès che era responsabile della gestione del gruppo, i piccoli Sète hanno giocato nel torneo internazionale U13 “HaBaWaBa” (Happy Baby Water Ball) in Italia.

Un evento su larga scala, che ha riunito quasi 130 squadre in U10/U12 e una cinquantina nella loro categoria. E che ha permesso loro di vivere un’eccezionale avventura collettiva. Con due o tre partite al giorno, hanno potuto incontrare le migliori nazioni della disciplina. Divisi in gironi, i primi due hanno poi disputato il torneo Gold, i due successivi il torneo Silver, il quinto e il sesto il torneo Bronze e, per gli altri, il torneo “Rock and Pop”.

Cementare i collegamenti all’interno e all’esterno del bacino

Per Sète Swimming, era verso il bronzo. “L’anno scorso abbiamo vinto questa categoria”, afferma François Vila. “Questa volta siamo arrivati ​​quinti. Peccato perché abbiamo battuto squadre che facevano soldi. E contro i grandi non abbiamo preso nessuna ‘carta’. Ma si vede che non siamo abituati a giocare questo tipo di competizione, con undici partite in 4×8 minuti. Detto questo, c’è solo da guadagnare. Questo ci permette di calibrarci sul livello internazionale. E poi c’è l’interesse sportivo, ma anche collettivo. I giovani imparano a convivere per un settimana, scandita da incontri in gioco. Questa settimana avrà permesso di cementare i legami all’interno e all’esterno del bacino. Qualunque sia il risultato, è un contributo positivo alla loro formazione.”