Federazione Francese di Vela: Notizie

accoglienza Notizia Campionato europeo di match race femminile 2023: Pauline Courtois e Kenza Coutard offrono una doppietta francese!

il 03-07-2023

Una vera e propria incursione per le francesi al Campionato Europeo Femminile di Match Racing che si è concluso questo venerdì in Italia. Sulle acque turchesi del Lago di Ledro, a pochi chilometri dal suo grande vicino, il Lago di Garda, gli equipaggi di Pauline Courtois e Kenza Coutard hanno saputo eludere alla perfezione le insidie ​​di questo specchio d’acqua tecnico e capriccioso. Imbattuto durante questa competizione, il “Match in Pink by Normandy Elite Team” (Pauline Courtois, Maëlenn Lemaître, Louise Acker e Clara Bayol) ha vinto il suo terzo titolo europeo. Precedono quindi quest’anno un altro equipaggio tricolore con lo “Speedmeute” di Kenza Coutard (con Nell Castilla, Victoire Lerat e Théa Khelif). Una prestazione superba, da confermare durante il Campionato del Mondo, che si svolgerà la prossima settimana a Middelfart in Danimarca!

Attesa con lo status di favorita, incoronata con i titoli di Campionessa del mondo di match race femminile 2021 e 2022, Pauline Courtois è arrivata soprattutto da un 3e posto nell’ultima Transat Paprec disputata in doppio con Corentin Horeau. Tornata in Europa e dopo un riuscito riscaldamento alla Normandy Cup, prima tappa del Women’s World Match Racing Tour, la skipper del “Match in Pink by Normandy Elite Team si è aggiudicata un 3e Titolo europeo in Italia, al Lago di Ledro. Dopo 2 primi giorni perfettamente padroneggiati e un girone netto, i normanni si preparavano ad affrontare in semifinale l’italiana Sofia Giondi.

Ma la sottile risata che si era levata sullo specchio d’acqua, e che aveva permesso l’invio dell’1ehm partenza della gara, scomparsa sotto le gocce di pioggia di un temporale che ha suonato la campana a morto per il campionato. È quindi il risultato del Round Robin che ha designato il podio della competizione, offrendo così una doppietta per la Francia, con il 1tempo posto del Match in Pink del Normandy Elite Team davanti allo Speedmeute di Kenza Coutard, anche lui particolarmente solido in questo Campionato per permettersi una prima medaglia internazionale!

Una parola di Pauline Courtois:

“È una grande soddisfazione essere riusciti a vincere questa competizione. È il 3e titolo per noi nel campionato europeo. Qui abbiamo ricevuto un’accoglienza superba, in paesaggi magnifici e con condizioni tecniche che fanno di questo luogo un vero punto di riferimento per il Match-Racing. Complimenti alla mia crew e complimenti a tutti i partecipanti, che con più o meno esperienza nel Match-Racing hanno raccolto brillantemente la sfida! Spero di incontrarli di nuovo in altre competizioni Match-Race in giro per il mondo.»

LE SQUADRE FRANCESI NELLA LISTA

Partita in rosa del Normandy Elite Team – Pauline Courtois (CVSAE), Maëlenn Lemaître (YC Cherbourd), Louise Acker (SNPH) e Clara Bayol (SNEM)

Speedmeute- Kenza Coutard (CVSAE), Nell Castilla (SNO Nantes), Victoire Lerat (SNO Nantes) e Théa Khelif (SNO Nantes)

Di: FFVoile – T. Tiberghien