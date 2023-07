Formatosi in Italia, un residente di Eu apre una pizzeria con la sua compagna

Vedi le mie notizie

Segui l’informatore di Eu

Mathieu Leduc e Sarah Taoui hanno appena aperto la loro pizzeria a Eu (Seine-Maritime). ©Clara Bonnelle

È vicino al centro di Eu (Senna Marittima), di fronte alle Poste, che un nuovo pizzeria appena aperto. Alla sua guida, Mathieu Leduc e la sua compagna Sarah Taoui.

Formato da chef italiani

Mathieu, daAvevoha viaggiato in tutto il mondo per 10 anni dove ha lavorato dappertutto. È dentro Italia che ha imparato l’arte della cucina italiana formandosi e lavorando a fianco chef italiani. rientrare Franciaè stato quindi in grado di scoprire nuovi prodotti nel Giura. Infine, per essere più vicino alla loro famiglia e per amore della regione, ha deciso di stabilirsi nella sua città natale con la sua compagna Sarah, per aprire il loro primo pizzeriaBasilio.

Il concetto è semplice: servire pizze franco-italiane.

Avendo acquisito know-how in Italia e Francia, desiderano offrire, attraverso la loro cucina, “il meglio di entrambi i paesi”, come confida Mathieu. In effetti, l’impasto della pizza è italiano e il resto dei prodotti è francese. Il ristorante non serve solo pizza, ma anche pasta.

Mathieu è dunque ai fornelli mentre Sarah si occupa del servizio e dell’accoglienza: un duo promettente che funziona: “Dall’apertura [N.D.L.R. : en juin 2023], le presenze sono in crescendo grazie al passaparola. Cerchiamo anche di farci conoscere tramite i social network come Facebook, TikTok e presto Instagram“.

Segui tutte le notizie dalle tue città e media preferiti iscrivendoti a Mon Actu.