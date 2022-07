Covid a Nizza. Non più emergenza sanitaria, ma “priorità ai controlli alle frontiere”

Notizie Bello Vedi le mie notizie

Segui questo media

Per attraversare il confine franco-italiano intorno a Nizza, ecco cosa potrebbe esserti chiesto in relazione al Covid-19. (Illustrazione ©Nicolas Aubouin – News Oise)

Da ieri, martedì 26 luglio 2022, sono terminate le misure eccezionali contro il Covid-19. Ciò significa che non potrai più chiederti di giustificarti né per le tue dosi di vaccino, né per l’indossare una mascherina o, naturalmente, per controllare le tue uscite.

La situazione nelle Alpi Marittime Il tasso di incidenza rimane leggermente superiore alla media nazionale nelle Alpi Marittime, con 833 casi ogni 100.000 abitanti in sette giorni consecutivi al 23 luglio 2022 (media di 759). Il tasso di positività è del 27,1%, ovvero la percentuale di test effettuati che sono risultati positivi, ovvero 1.313 test su 5.136 effettuati tra il 17 e il 23 luglio. La pressione sanguigna in ospedale rimane bassa (16%), nonostante il rischio di sovraccarico al pronto soccorso. 381 persone sono ricoverate per covid-19 nelle Alpi Marittime, di cui 14 sono ricoverate in terapia intensiva il 26 luglio.

Cosa ti potrebbe essere chiesto per attraversare il confine

Residenti a Nizza o residenti frontalieri: vuoi andare in Italia, a Monaco? Le autorità interessate hanno ancora il diritto di chiedertelo un test negativo per il coronavirus.

Per quanto riguarda l’ingresso in Francia, il testo di legge prevede la possibilità di un test obbligatorio alle frontiere. Ogni viaggiatore di età superiore ai 12 anni proveniente dall’estero o da un territorio d’oltremare potrebbe quindi essere tenuto a sottoporsi al test covid negativo da parte della polizia doganale.

Non può essere richiesta alcuna prova di vaccinazione

D’altra parte, non può essere richiesta alcuna prova di vaccinazione o guarigione dal Covid-19. Questa mattina, i nostri colleghi di Info Francia ha ricevuto il ministro della Salute, François Braun, che ha evidenziato l’attualità di test di frontiera per risparmiare tempo sul virus: “Ci viene detto che non impedisce al virus di passare ed è vero. D’altra parte, questo darà al nostro sistema sanitario alcuni giorni per organizzarsi. »

Il ripristino dei controlli ai confini dell’area Schengen è a misura del 2015 che segue gli attentati terroristici, e non dall’arrivo della pandemia di covid-19.

Questo articolo ti è stato utile? Nota che puoi seguire Attu Nice nello spazio My Attu. In un click, dopo la registrazione, troverai tutte le novità delle tue città e dei tuoi brand preferiti.