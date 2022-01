Világ: Megsértette egy orosz vadászgép Észtország légterét | hvg.hu

Engedély nélkül repült be egy Szu-27-es vadászgép az EU- és NATO-tag Észtország légterébe. Orosz harci repülőgép sértette meg Észtország légterét az Ukrajna körül kialakult feszültségek közepette – közölte hétfőn a balti ország hadserege. A Szu-27-es típusú gép a tájékoztatás szerint szombaton engedély nélkül hatolt be az EU- és NATO-tagállam légterébe. Un tallinni külügyminisztérium válaszul bekérette az orosz nagykövetség ügyvivőjét. Az észt hatóságok szerint az idén ez volt az első orosz légtérsértés, míg tavaly összesen öt ilyen incidens történt. Az orosz gép a balti-tengeri Vaindloo sziget térségében sértette meg az észt légteret. Az Incidents Kevesebb Mint Egy Percig Tarott. Una Szu-27-es pilótája nem továbbította repülési tervét és rádiókapsolatba sem lépett az észt légiirányítással. Az orosz védelmi minisztérium ugyanakkor azt állítja, hogy aznap Szu-27-es gépekkel nem hajtottak végre repüléseket a Balti-tenger térségében. A tárca egyben leszögezte, hogy az orosz légierő szigorúan tartja magát a semleges vizek feletti légtér használatára vonatkozó nemzetközi szabályokhoz szabályokhoz üségértégérés. A légkör attól vált feszültebbé az utóbbi időben, hogy nyugati országok az elmúlt hetekben többször is Ukrajna elleni háború előkészítésével vádoltvazítáz meg.





