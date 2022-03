Terremoto colpisce la costa nord-orientale del Giappone, interrompe l’elettricità a Tokyo

Un agente di polizia cerca di controllare il traffico stradale durante un’interruzione di corrente dopo un terremoto a Tokyo, in Giappone, il 17 marzo 2022. – Reuters

Un forte terremoto di magnitudo 7,3 colpisce il Giappone.

Centinaia di migliaia di residenti di Tokyo sono rimasti senza elettricità.

Le autorità avvertono delle scosse di assestamento del terremoto a Fukushima, Miyagi e Yamagata.

Un potente terremoto di magnitudo 7,3 ha scosso la costa nord-orientale del Giappone mercoledì, lasciando centinaia di migliaia di residenti a Tokyo senza elettricità.

Il sisma, nella stessa area devastata dal terremoto di magnitudo 9 11 anni fa che ha innescato il disastro nucleare di Fukushima, ha colpito a una profondità di 60 chilometri, a 57 chilometri dalla costa, ha affermato l’Agenzia meteorologica giapponese.

Ha registrato fino a 6+ sulla scala di intensità sismica giapponese in alcune aree – troppo forte per le persone in piedi – e ha scosso gli edifici della capitale.

La JMA ha emesso un avviso tsunami per l’area fino a 1 metro (3,28 piedi) di altezza, con l’emittente pubblica NHK Segnala onde di 20 cm in alcuni punti.

Il primo ministro Fumio Kishida ha detto ai giornalisti che il suo governo stava valutando l’entità di eventuali danni dopo essere arrivato nel suo ufficio in seguito al terremoto che ha scosso gran parte del Giappone.

Le merci sparse causate da un terremoto sono visibili in un minimarket a Sendai, nella prefettura di Miyagi, in Giappone, il 17 marzo 2022, in questa foto di Kyodo. – Reuters

La Tokyo Electric Power Corporation ha affermato che circa 2 milioni di case erano senza elettricità, di cui 700.000 nella capitale, e stava controllando le condizioni dei reattori di Fukushima e di altre stazioni, emittente pubblica. NHK menzionato.

Funzionari del governo hanno affermato che finora non sono stati segnalati danni a quelle raffinerie o alle raffinerie di petrolio sulla costa.

La fuga radioattiva dalla centrale nucleare di Fukushima Daiichi è stata la peggiore crisi nucleare dall’esplosione dell’impianto di Chernobyl in Ucraina un quarto di secolo fa.

Le autorità hanno avvertito i residenti delle prefetture di Fukushima, Miyagi e Yamagata di aspettarsi scosse di assestamento.

Situato ai confini di molte placche tettoniche, il Giappone subisce circa un quinto dei terremoti mondiali di magnitudo 6 o superiore.