Viaggiare in Italia: quali condizioni di ingresso?

La Francia si è classificata nell’Italia verde.

I paesi verdi sono i territori in cui non si osserva alcuna circolazione attiva del virus e non si individuano varianti preoccupanti.

Viaggiatori di età pari o superiore a 12 anni che tornano in Francia da un paese classificato in verde devono presentare prima di recarsi in Francia il risultato negativo di un test PCR di età inferiore a 72 ore o di un test antigenico (TAG) di età inferiore a 48 ore se non attestano un programma vaccinale completo o un certificato di guarigione da Covid-19.