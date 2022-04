Verso una nuova estinzione di massa?

Dopo la meteora che ha suonato la campana a morto per i dinosauri, gli umani saranno responsabili del 6E estinzione di massa? Negli ultimi quindici anni abbiamo parlato sempre di più di questa estinzione causata dalle nostre attività distruttive. Ma dietro i titoli preoccupanti, un dibattito scientifico è nel dimenticatoio.

Siamo nel mezzo del numero 6E estinzione? Questa è la domanda posta nel 2008, nella rassegna PNAS, l’erpetologo Vance Frydenberg della San Francisco State University. “Penso che siamo stati tra i primi a usare quelle parole, sicuramente in una rivista scientifica”, ha detto oggi Frydenburg. Da allora, le prove della velocità delle attuali estinzioni hanno continuato ad accumularsi. Ma la questione resta irrisolta. »

D’altra parte, abbiamo estinzioni di massa con oltre il 75% delle specie che scompaiono in poche decine o centinaia di migliaia di anni, spiega lo specialista delle rane. D’altra parte, abbiamo un’estinzione dal 10% al 20% delle specie entro pochi secoli e molto più velocemente. “Possiamo considerare questa velocità un segno di un processo deterministico, ma non abbiamo prove che le cinque estinzioni di massa abbiano avuto un inizio simile. Personalmente, aggiungerei che anche gli sviluppi nella biologia sintetica e nei programmi di conservazione stanno cambiando le regole del gioco”.

Il Sig. Frydenburg cita come esempio l’aumento del numero di diverse specie di balene, nonché il miglioramento, grazie alla biotecnologia, della diversità genetica delle popolazioni di roditori americani. “Se rinunciassimo ai nostri sforzi, ne avremmo 6E Estinzione, dice un biologo della California. Ma forse possiamo evitarlo. »

clima

Il cambiamento climatico è, per molti, il punto di svolta che farà il numero 6E spietata estinzione. “Emettiamo 100 volte più anidride carbonica 2 dei vulcani”, osserva Elizabeth Colbert, giornalista di Newyorkese Chi ha pubblicato il libro nel 2014. Sesta estinzionepresso Jay San Jan Editore.

Mme Kolbert ha appena pubblicato il sequel, pesce nel deserto, pubblicato da Buchet-Chastel, che copre una decina di programmi tecnologici per proteggere la biodiversità e combattere il cambiamento climatico. Abbiamo imparato la geologia e il ciclo del carbonio. L’attuale impatto umano sulla biodiversità è solo un assaggio di ciò che verrà. »

Michael Hana, il biologo neozelandese che ha appena pubblicato il libro Estinzioni, in Cambridge University Press, sottolinea che con ogni cinque estinzioni di massa che il pianeta conosce da 500 milioni di anni, il clima è stato sconvolto. “Le emissioni di gas serra devono essere affrontate per diversi motivi, ma evitare le estinzioni di massa è una delle più importanti”.

terra e mare

Ad oggi, la maggior parte delle estinzioni si è verificata sulla terraferma, soprattutto su isole con specie rare che non possono migrare. Tuttavia, tracce delle altre cinque estinzioni di massa sono state trovate nei sedimenti marini. Quindi alcuni biologi pensano che non si possa parlare di 6E Estinzioni fintanto che non vi è alcun segno della perdita accelerata della biodiversità marina, secondo Douglas McCauley, biologo dell’Università della California, Santa Barbara, specializzato nella protezione dei grandi mammiferi marini.

Altri credono che le estinzioni terrestri siano i canarini nella miniera e preannuncino ciò che accadrà nei mari. Francamente è troppo presto per dirlo, ma ci sono molte ragioni per proteggere la biodiversità marina. È anche certo che se il pianeta si riscalda troppo, gli oceani cambieranno molto e diventeranno più acidi, il che avrà un impatto sulle specie di molluschi. McCauley ha pubblicato uno studio nel 2016 confrontando l’attuale estinzione marina con i Big Five. Ha mostrato che, contrariamente alle Cinque Grandi Estinzioni, le specie marine attualmente più colpite sono le più grandi.

Specie invasive

Un’altra parte del dibattito riguarda le specie invasive, che stanno diventando più che mai a causa del commercio che facilita il trasferimento di specie e del cambiamento climatico. Queste specie invasive spesso fanno scomparire specie autoctone concorrenti. Ma alcuni biologi sostengono che in molti casi sono più adatti agli ecosistemi e quindi li rendono più forti. In ogni caso, è possibile combattere le specie invasive problematiche, come fa la Nuova Zelanda contro i topi.

“Sì, possiamo considerare che c’è un dibattito sul livello dell’impatto complessivo delle specie invasive sugli ecosistemi, ma questo non ci impedisce di preoccuparci”, stima Philippe Bouchet, biologo della Sorbona. È stato appena pubblicato sulla rivista biologia attuale Un atto d’accusa favorevole all’ammissione del vero pericolo 6E estinzione. Se potessi fare un paragone, i linguisti si lamenterebbero della perdita delle lingue marginali parlate da poche centinaia di persone. Quindi dobbiamo combattere contro la scomparsa di specie rare. Per lo meno, secondo Bouchet, la genetica di quante più specie possibili dovrebbe essere documentata, proprio come salviamo l’archeologia per documentare i siti che sarebbero distrutti dalla costruzione di una diga o di un’autostrada. “La biodiversità deve essere archiviata”, afferma Bouchet.

“fascino”

Anche se non ci preoccupiamo del numero 6E Estinzione Dovremmo preoccuparci di “estinzione”, un concetto che descrive la perdita di un gran numero di individui di una specie. “Abbiamo una significativa riduzione dell’abbondanza biologica media delle specie”, spiega Alexander Lees, biologo della Manchester Metropolitan University, che fa campagne nei forum scientifici contro la “negazione dell’estinzione”.

Abbiamo molti animali sulla Terra, ma la maggior parte di loro sono specie agricole. I gruppi di insetti, ad esempio, collassano. Non stiamo parlando di estinzione, ma c’è il problema della biodiversità funzionale. Ci vuole un certo numero di individui perché una specie svolga il suo ruolo negli ecosistemi. Secondo questo concetto, si può avere un’estinzione di massa senza la completa scomparsa di molte specie, perché le “estinguenze funzionali” farebbero scomparire interi ecosistemi.

Data di estinzione

Michael Hanna, autore del libro Estinzioninon mi piace parlare di 6E Estinzione, anche se è convinto che si stia andando verso l’estinzione di massa. “Sì, ci sono state cinque estinzioni di massa, ma ci sono state anche altre quattro estinzioni con più della metà delle specie scomparse e dozzine di altre grandi estinzioni. Ognuna di queste 19 estinzioni ha cambiato la faccia della Terra più di quanto abbiamo fatto noi fatto finora Non credo che possiamo accontentarci di essere il numero 20E Big Extinction invece di 6E estinzione di massa. »

Per la cronaca, le cinque estinzioni di massa degli anni ’70 e ’80 sono state identificate dai paleontologi americani David Raub e Jack Sepkowski. “Hanno raccolto tutti i dati fossili disponibili per mostrare questi cinque picchi nel tasso di estinzione”, afferma Daniel Luigi Pinti, biologo dell’Università del Quebec a Montreal (UQAM). “Era un grande progetto in quel momento.”

Raub e Sepkowski sono ora morti con l’idea che grandi estinzioni si verificano ogni 26 milioni di anni, probabilmente a causa di un ciclo solare sconosciuto. “Questo ciclo di estinzione non è stato dimostrato, ma gli studi escono regolarmente su di esso, ho appena visto un successo”, afferma Benti. Il biologo di Montreal osserva che a causa della mancanza di fossili, non sappiamo quando si verificarono le estinzioni di massa 500 milioni di anni fa. L’idea che una specie potesse estinguersi fu proposta per la prima volta nel 1796 dall’anatomista francese Georges Cuvier sul mammut, in un’epoca in cui avrebbe dovuto vivere nell’ovest americano.

Estinzioni di massa nel tempo Immagine dal sito web dell'Università di Harvard Rappresentazione artistica della vita prima dell'estinzione di massa del tardo Ordoviciano 445 milioni di anni fa: estinzione dell'Ordoviciano. Il motivo: grandi differenze di livello del mare dovute ai movimenti del gigantesco subcontinente Gondwana; L'85% delle specie scompare. Foto dal sito web dell'American Museum of Natural History Rappresentazione artistica della vita prima dell'estinzione di massa del tardo Devoniano 370 milioni di anni fa: estinzione del Devoniano. Il motivo: un improvviso calo dei livelli di ossigeno negli oceani, probabilmente a causa di una supernova o di vulcani in eruzione; L'83% delle specie scompare. Foto dal sito web dell'American Museum of Natural History Rappresentazione artistica della vita prima dell'estinzione di massa nel tardo Permiano 252 milioni di anni fa: estinzione del Permiano. Motivo: aumento dei gas serra dovuti a vulcani o asteroidi; Il 95% delle specie scompare. Immagine dal sito web dell'Università di Berkeley Rappresentazione artistica della vita prima dell'estinzione di massa del tardo Triassico 201 milioni di anni fa: l'estinzione del Triassico. Il motivo: asteroidi e grandi sbalzi del livello del mare dovuti ai movimenti del gigantesco subcontinente Gondwana; L'80% delle specie scompare. Immagine dal sito web dell'Università di Harvard Rappresentazione artistica del meteorite che causò la fine dei dinosauri 66 milioni di anni fa 66 milioni di anni fa: estinzioni del Cretaceo. Il motivo: un meteorite ha causato un'attività vulcanica anormale (l'unica estinzione di massa quasi certa); Il 76% delle specie scompare. fonte : EstinzioniScritto da Michael Hanna, Cambridge University Press