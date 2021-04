Secondo i dati astronomici di Manzil Al-Qamar … Al-Thaqafi: Domani completerà Sha’ban

Ha detto: La nascita della Mezzaluna sarà alle 5:31 di lunedì





L’astronomo Muhammad bin Rada al-Thaqafi, esperto nell’osservazione della mezzaluna al Sun Astronomical Observatory di al-Majardah a Thaqif, e membro dell’Unione araba per l’astronomia e le scienze spaziali, ha confermato che i dati astronomici delle case del la luna indica che Shaban ha completato i trenta giorni e che il martedì è il primo giorno del mese benedetto del Ramadan.

In dettaglio, l’astronomo “Al-Thaqafi” ha detto in una dichiarazione a “Precedentemente”: Secondo i dati astronomici delle case della luna, che corrisponde al calendario di Umm al-Qura, indica che la luna tramonterà prima il sole di oggi sera, domenica 29/8/1442 AH – 11/4/2021 d.C., confermando che il numero di Shaban completa trenta giorni. Con questi dati astronomici, domani, lunedì 8/30/1442 AH, compie trenta giorni per Sha`ban, e martedì 9/1/1442 AH – 4/13/2021 d.C., è il primo giorno del benedetto mese di Ramadan, e il suo conteggio è di trenta giorni.

Ha sottolineato che la nascita della mezzaluna del mese di Ramadan avverrà alle 5:31 di lunedì, completando lo stesso mese, concludendo con una dichiarazione per elevare i versi di congratulazioni per l’avvento del mese benedetto del Ramadan a il santuario del Custode delle Due Sacre Moschee, il re Salman bin Abdulaziz e il principe ereditario Muhammad bin Salman bin Abdulaziz – che Dio li preservi – E per il popolo saudita e le nazioni arabe e islamiche.

Osservatorio astronomico del sole

Astronomo Mohammed bin Roda Al-Thaqafi