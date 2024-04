Gabon: Claudel Placid Obiang Nazih ottiene brillantemente il dottorato in scienze amministrative | Gabonmediatime.com

Venerdì 19 aprile 2024, la Facoltà di Giurisprudenza e Scienze Economiche dell'Università di Omar Bongo (UOB) ha fatto da quadro di difesa per l'assegnazione del Dottorato in Scienze Amministrative di Claudel Placid Obiang Nazih. Inserito nell'argomento ” Contribuire alla comprensione del comportamento comunicativo della RSI: casi di grandi aziende gabonesi »questa difesa è stata accolta con pieno successo con l'obiettivo di studiare non solo il comportamento delle imprese nel campo della CSR, ma anche le sue determinanti.

Infatti, questa discussione organizzata dall'Università del Bahrein e dal Centro internazionale di ricerca in economia e gestione per lo sviluppo fa parte della sessione di difesa della tesi di dottorato in economia e gestione che si terrà dal 15 al 19 aprile 2023 a Libreville. Pertanto, sotto la supervisione del professore emerito di scienze gestionali Hervé Ndume Isingoni e la co-direzione del docente associato Muriel-Natasha Mbona, il candidato ha focalizzato la sua tesi sul problema del comportamento comunicativo della CSR, concentrandosi sugli esempi del Gabon. Aziende.

Comprendere il comportamento comunicativo della CSR

Di fronte a una giuria presieduta dal professor Jules Roger Feodjo dell'Università di Deshang in Camerun, Claudel Placid Obiang Nzeh, durante la sua presentazione, ha spiegato le strategie, le motivazioni e le sfide inerenti alla comunicazione della CSR. Bisogna sottolineare che la scelta di questo argomento è di grande importanza, perché contribuisce a “ Una migliore comprensione di questa dimensione critica della moderna gestione aziendale “.

Raccogliendo attentamente i dati attraverso interviste semi-strutturate utilizzando il metodo della saturazione teorica, il richiedente ha potuto osservare che il comportamento comunicativo relativo alla CSR in Gabon è principalmente caratterizzato da “ Un orientamento sociale, seguito da vicino dalla dimensione economica, ambientale e infine culturale “.

Al termine della presentazione brillantemente eseguita, Claudel Placid Obiang Nzeh ha ricevuto un dottorato in scienze amministrative con una menzione d'onore e le congratulazioni della giuria.