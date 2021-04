Rover della NASA: Non solo sulla Terra … posti bellissimi su Marte … Wow se guardi l’immagine rilasciata dalla NASA ..

Gli scienziati sono molto entusiasti di esplorare Marte. Questo è il motivo per cui ogni paese del mondo sta compiendo sforzi enormi per arrivare su questo Marte. Sono aperti a nuove esperienze con scienziati dei propri paesi.

La NASA è in prima linea in questo. La NASA ha già inviato il Tenacity Rover su Marte. Perseverance Rover invia molte belle immagini al Centro NASA. In questo contesto, Perseverance Rover ha recentemente inviato alcune immagini più interessanti.