El Niño si è stabilizzato e avrà una forza “almeno moderata”, secondo l’Organizzazione meteorologica mondiale

A sud di Manila, nel maggio 2015, quando El Niño ha causato gravi siccità. Romeo Ranocco/Reuters

Il fenomeno meteorologico El Niño, che di solito è associato a un aumento delle temperature globali, è iniziato e continuerà per tutto l’anno con un’intensità che dovrebbe verificarsi. “moderato almeno”Le Nazioni Unite (ONU) hanno annunciato martedì 4 luglio.

L’8 giugno la National Oceanographic and Atmospheric Agency (NOAA) degli Stati Uniti ha già annunciato l’arrivo ufficiale di El Niño, confermando che è “Potrebbe portare a temperature senza precedenti” in certe zone. secondo Bollettino dell’Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) pubblicato martedìla probabilità che questo fenomeno continui nella seconda metà del 2023 è del 90%.

Gli scienziati si aspettano l’Organizzazione meteorologica mondiale “In modo che diventi almeno una forza media”. Ma l’impatto sulle temperature globali di solito diventa evidente entro un anno dal suo sviluppo ed è probabile che sia più pronunciato nel 2024. “L’arrivo di El Niño aumenterà la probabilità di sperimentare temperature record e un calore più intenso in molte parti del mondo e negli oceani”Il segretario generale dell’OMM Petteri Taalas osserva nel bollettino.

preoccupazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità

“La dichiarazione dell’OMM su El Niño è un segnale ai governi di tutto il mondo affinché si preparino a ridurne l’impatto sulla nostra salute, sugli ecosistemi e sulle economie”.Aggiunge. A questo proposito, Taalas sottolinea anche l’importanza dei sistemi di allerta precoce e delle misure per anticipare gli eventi meteorologici estremi associati a questo importante fenomeno meteorologico. “Per salvare vite e mezzi di sussistenza”.

C’è anche preoccupazione all’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). L’Organizzazione Mondiale della Sanità teme un aumento delle malattie legate all’acqua, come il colera, ma anche un aumento dei focolai di malattie trasmesse dalle zanzare, come la malaria e la febbre dengue, e dei casi di malattie trasmissibili come morbillo e meningite, il direttore del la salute pubblica e l’ambiente ha detto. Maria Neira ha detto ai giornalisti.

Nel 2018-2019, alcune regioni hanno annunciato il passaggio di El Niño, allora considerato debole, ma l’Organizzazione meteorologica mondiale (WMO) non lo ha annunciato, a causa di“mancanza di consenso” International, ha spiegato alla stampa il responsabile del Regional Climate Forecasting Service, Wilfran Mufuma Okiya. Secondo l’Organizzazione meteorologica mondiale (OMM), l’ultimo vero evento El Niño risale a sette anni fa, nel 2015-2016, ed è stato molto intenso. L’episodio del 2018-2019 ha lasciato il posto a un episodio di La Niña particolarmente lungo, quasi tre anni, che ha causato effetti negativi, tra cui l’abbassamento delle temperature.

In media, ogni due o sette anni

Gli eventi di El Niño si verificano in media ogni due o sette anni e gli episodi durano in genere da nove a dodici mesi. È un fenomeno climatico naturale associato all’aumento delle temperature della superficie oceanica nell’Oceano Pacifico tropicale centrale e orientale. episodio attuale “Tuttavia, fa parte di un contesto climatico che è stato modificato dalle attività umane”.conferma l’Organizzazione meteorologica mondiale.

C’è anche una probabilità del 66% che la temperatura media annuale globale vicino alla superficie superi temporaneamente i livelli preindustriali di oltre 1,5°C per almeno un anno tra il 2023 e il 2027. “Questo non significa che nei prossimi cinque anni supereremo il livello di 1,5°C fissato nell’accordo di Parigi, perché questo accordo indica un riscaldamento a lungo termine per molti anni. Tuttavia, questo è un altro campanello d’allarme”.ha affermato Chris Hewitt, capo dei servizi climatici dell’OMM.

Infografica globale

El Niño è generalmente associato a un aumento delle precipitazioni in alcune parti dell’America Latina meridionale, degli Stati Uniti meridionali, del Corno d’Africa e dell’Asia centrale. Può causare gravi siccità in Australia, Indonesia e parti dell’Asia meridionale e dell’America centrale. D’altra parte, le sue acque calde possono alimentare gli uragani nell’Oceano Pacifico centrale e orientale, mentre possono sopprimere la formazione di uragani nel bacino atlantico.