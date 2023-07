Una nuova ondata di caldo si assesta nella regione

Un bollettino meteorologico è in vigore anche per diversi settori della provincia, tra cui Saguenay. Secondo Environment Canada, un’altezza quasi costante consentirebbe a una massa di aria calda e umida di indugiare per alcuni giorni.

Due uomini lavorano al sole in un cantiere edile. Foto: afp via getty Images/Philippe Lopez

Attenzione nei cantieri

In queste circostanze, la Commissione per gli standard, l’equità, la salute e la sicurezza sul lavoro (CNESST) invita i lavoratori a esercitare la massima cautela e a proteggersi dagli effetti del caldo estremo.

Là CNEST Raccomandare ai datori di lavoro di fornire rifugi con aria condizionata e acqua fresca adeguata per prevenire la disidratazione dei lavoratori. Anche il ritmo e l’intensità delle attività fisiche dovrebbero essere ridotti e ai dipendenti dovrebbero essere concesse pause più frequenti.

Scarso impatto sugli incendi boschivi

Questa ondata di caldo non dovrebbe complicare ulteriormente la lotta agli incendi nella contea. secondo SOPFEU L’umidità relativa rimarrà elevata e oscillerà tra il 60 e il 90%, offrendo ai vigili del fuoco un’opportunità.

Autocisterna SOPFEU alla base di Roberval. Foto: Radio Canada/Stephen Tremblay

Sul territorio di Saguenay-lac-Saint-Jean sono ancora attivi 16 incendi, ma 5 sono contenuti e 11 sono sotto controllo.

” Nel settore di Chipogamao, gli incendi che minacciano la cittadina e la comunità di Mistysene non sono ancora sotto controllo, ma la loro progressione è lenta. Il lavoro a terra e le operazioni sporadiche delle petroliere continuano a cercare di contenerlo. » – Citazione da Jose Poitras, portavoce di SOPFEU

A Chipogamao il rischio incendi, divenuto grave martedì, dovrebbe essere salito a “molto alto” entro giovedì. Tuttavia, le alte concentrazioni di particolato fine degli incendi causano una scarsa qualità dell’aria in questa regione.