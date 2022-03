“Vedere Okafor ed Emery contro l’Italia li ha motivati”

La squadra svizzera under 21 tornerà venerdì prossimo al Tueilliers Stadium con la speranza di esibirsi in un’esibizione emozionante come quella dell’8 ottobre scorso contro l’Olanda. Mauro Lustrinelli affronterà il Galles nel turno preliminare di Euro 2023.

Con cinque vittorie e un pareggio, la Svizzera è in testa al proprio girone. Il primo posto si giocherà il 29 marzo nella gara di ritorno contro l’Olanda a Deventer. Una vera finale in quanto le due squadre non hanno perso, al momento, altro punto se non quello di perdere le due squadre nel 2-2 a La Tuilière. “L’Olanda, secondo me, è una delle quattro migliori squadre europee al momento”, conferma Mauro Lustrinelli a significare l’entità della sfida che attende i suoi giocatori.

Tuttavia, se la Svizzera scivola fuori dal primo posto, non tutto è perduto. Il miglior secondo classificato dei nove gironi avanzerà direttamente, mentre gli altri otto si sfideranno in uno spareggio per determinare gli ultimi quattro iscritti alla fase finale che si terrà in Georgia e Romania. La Svizzera oggi è al 13° posto come paese europeo dopo essersi piazzata solo al 26° posto a gennaio 2019 e ha mezzi più che sufficienti per soddisfare le sue ambizioni. Da notare che ha riavviato l’ultima fase dell’euro lo scorso anno in Slovenia dopo un lungo “tunnel” durato dieci anni.

“Da diversi mesi cerchiamo di costruire un vero progetto: Mission 21 con l’obiettivo di vincere, certo, ma anche di formare una vera identità attorno a questa squadra, per mettere in luce anche i valori del calcio svizzero”, spiega Mauro Lustrinelli Due terzi dei miei giocatori sono di doppia nazionalità I concetti di etica di gruppo, identità e terreno comune sono fondamentali.

“Murat è stato molto chiaro”

Lo scorso autunno, la squadra svizzera under 21 ha promosso in prima squadra due giocatori, Noah Okafor e Kastriot Emery. “E non per fare numeri. Entrambi hanno giocato contro l’Italia a Roma, dice Mauro Lustrinelli. Murat Yakin è stato molto chiaro: le porte della prima squadra sono aperte a tutti. Vedere Okafor ed Emery affrontare l’Italia è una grande fonte di motivazione per tutti i miei giocatori Ora tutti sanno che possono avere una possibilità.

I prossimi tre selezionati potrebbero essere, perché no, Besir Omrajek, Leonidas Stergio e Fabian Ridder. “I tre sono nati nel 2002 e quindi rischiano di competere anche nella prossima stagione Under 21 – assicura Mauro Lustrinelli – Questi tre giocatori, nonostante la giovane età, hanno una preziosa esperienza.

Omrajic e Stergio giocano da tempo in Premier League, mentre Rieder ha avuto un assaggio della Champions League di questa stagione, continua il loro allenatore. Ad eccezione di Gabriel Barès che deve ancora lasciare il segno a Montpellier, tutti i giocatori che saranno convocati per le prossime due partite beneficiano davvero del tempo reale.

Nei quattro anni alla guida di questa selezione, Mauro Lustrinelli misura appieno i progressi fatti. Cresce l’entusiasmo per la scelta del pubblico. “Esatto, c’era una bella atmosfera contro l’Olanda, ammette. Spero che i tifosi del Vodua saranno di nuovo dietro la squadra il 25 marzo contro il Galles.

