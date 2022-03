Remy Cavagna prima del ritorno alle competizioni a Milano – Torino: “Recuperare il divertimento e la fiducia”

Rémi Cavagna riprende le gare questo mercoledì, in Italia, nella classica Milano-Torino, la corsa ciclistica più antica del mondo (istituita nel 1876), che collegherà la Magenta Prevoli.

Per “TGV de Clermont”, l’inizio della stagione è stato stravolto da una caduta a dicembre, durante una sessione di allenamento in Spagna con il Team Quick-Step Alpha Vinyl. “Non potrei mai più camminare, quindi sto andando davvero bene, sono solo a pochi centimetri di distanza. Mi considero fortunato”, ha messo in prospettiva il corridore.

Sei mesi dopo l’ultima gara

In corsa per una frattura lombare, l'Auvergnat ha preparato una stagione diversa, ma sta mantenendo i suoi stessi obiettivi: le cronometro per i campionati di Francia, Europa e mondo, oltre al Tour de France.

Questo mercoledì, a Milano e Torino, Remy Cavagna riscoprirà il gusto della competizione, un ritorno che attendeva con ansia.

Con quali obiettivi ti allinei in questa gara?

“Dal punto di vista personale non ho molti obiettivi, sarebbe soprattutto riprendere la gara, ritrovare il ritmo. Dopodiché di solito è previsto uno sprint, abbiamo Mark Cavendish che corre con noi, e lui sarà il capitano. READ Corretto per cinque cambi in semifinale e finale di Coppa di Lega

L’obiettivo sarà raggiungere il massimo. Siamo una squadra senza treno, senza pilota, senza più corridori che non erano lì per uno sprint, quindi è speciale. Le difficoltà esistono non lontano dalla fine, potrebbe essere possibile lanciare attacchi in quel momento. Ma non credo che saremo i primi a iniziare le ostilità. »

Com’è stato il tuo periodo di formazione alle Isole Canarie (Tenerife), soprattutto in termini di sensazioni?

“Il percorso è andato bene, abbiamo pedalato molto con molte escursioni, è davvero dura lì. Era necessario fare un periodo di allenamento, inoltre abbiamo avuto bel tempo, quindi è stato bello”.

Niente più dolore, seguito? Pronti per riprendere la stagione?

“Sì, non c’è più dolore. Lavoro molto sulla schiena, con molto stretching per mantenere la flessibilità, perché mi tira ancora un po’. Ma va tutto bene, anche in bici senza dolore, ora abbiamo per tornare al ritmo delle corse”.

Prima cronometro in un mese

Per poter continuare anche tu, hai in programma diverse gare in Italia?

“Sì, farò Milano e Torino e poi starò con Kobe e Bartali, dal 22 al 26 marzo, in cinque tappe, molto dure, ma per me queste sono gare grandiose. Non tutto sarà piatto, sarebbe’ Non è una brutta cosa tornare in strada. Ci saranno le montagne. È per i pugili”.

La prossima volta che è stata fissata la data di prova?

“Ci vorrà poco. Parteciperò al Tour de Romandie (26 aprile – 1 maggio), quindi penso che lo sarà. Ci sarà anche un Critérium du Dauphiné (5-12 giugno) con cronometro”.

Non vedi l’ora di tornare in gara?

“Sì, è un po’ che va avanti. Mi piace allenarmi ma non c’è alternativa alle corse. Avevo terminato la mia stagione prematuramente perché ero stanco (26 settembre, ai Mondiali in Belgio). Lì ho ho recuperato bene, quindi sono pronto per tornare a The Road”. Remy Cavagna (Rider in vinile Alpha Quick-Step)

Sarà anche benefico per il morale.

“Sì, dopo spero che non ci siano più cadute. Ho recuperato bene e ho lavorato e ora sento che tornerò a correre e in ottima forma. La gara richiederà diversi giorni per arrivare al 100% , correndo tra Milano e Torino. Per ritrovare il divertimento e la fiducia non vedo l’ora. »

Qualche dubbio dopo questo autunno?

“No, non ho molte preoccupazioni. Dopo di che sono caduto, ho avuto una leggera caduta durante l’allenamento in Spagna, dopo aver recuperato almeno a gennaio, cosa che mi ha fatto stare male. Ora va bene, sono tornato, non c’è più alcun fattore limitante”.

Jason Cotard