Galles/Francia – Campionato 6 Nazioni (TV/Live) Su quale canale guardare la partita di venerdì?

La storica emittente del Campionato Sei Nazioni, France 2 presenta, ogni anno, un’esclusiva live e completa di questo grande e imperdibile evento. Per la quarta giornata del Sei Nazioni, la 15esima francese si reca in Galles. L’incontro sarà trasmesso in diretta venerdì 11 marzo alle 21:00.

Su qualche canale TV per seguire la partita Galles-Francia?

Seguirà questo incontro diretto Venerdì 11 marzo per me 09:00. Su Francia 2 (In onda alle 20:35 con il 15/15) quest’anno Mathieu Lartutt e Dimitri Yakvili Commenterai nove delle quindici partite di questo torneo, accompagnato da Cecil Gras, per le interviste sul campo durante la quindicesima partita di Francia. Il commento sulle altre partite sarà fornito da L.Hai un debole, Jean Abiello E il Benjamin Kaiser.

Come guardare la partita Galles-Francia Streaming?

Utilizzando il tuo smartphone, tablet o PC, puoi anche seguire questo incontro In diretta alle 21:00. sul posto Francia.tv.

Guarda su FRANCE.TV

Presentazione dell’incontro Galles/Francia

I favoriti della competizione, uomini Fabiano Galthey Finora hanno sconfitto tutti i loro avversari sapendo che un’altra vittoria sarebbe stata cruciale per vincere il campionato. La formazione tricolore ha apportato una modifica alla 15a formazione titolare che affronterà il Galles. Assente in Scozia per infortunio, Gabin Villiers Trova il suo posto nell’ala d’attacco tricolore. Ma la quindicesima per la Francia dovrà giocarne senza Teddy ThomasChi soffre di dolore da primo piano. Il Galles, con una sola vittoria nel tempo, recupera il suo terzo giocatore di vittorie consecutive, Josh NavidiSi è ripreso da un infortunio alla spalla.

Si noti che i Blues hanno vinto le ultime 3 partite contro il gallese, incluso un incontro al Principality Stadium di Cardiff nella terza giornata del torneo nel 2020. (Sito di informazione France.tv)