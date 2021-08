Roman Bardet, una squadra vincente che cambia senza rinnegarsi

Salta nell’ignoto. Quando Romain Bardet ha annunciato la sua partenza da AG2R La Mondiale (ora AG2R-Citroën) per allenare il DSM nel 2021, è stato un segno di una nuova era per lui che conosceva da sempre solo il suo allenatore. Dal suo debutto nel 2012, il nativo di Briod ha sempre giocato un ruolo di continuità, cadendo nel bozzolo di Chambéry che ha decorato ogni estate al Tour de France negli ultimi otto anni. Tagliando finalmente la sua vita quotidiana “mettersi in pericolo” Come lo ha catturato Il gruppoBardet ha corso un rischio, a un’età cruciale (30 anni) e quindi rischioso per il corridore.

Quasi un anno dopo, il francese al via del Giro di Spagna sabato 14 agosto ha convalidato la sua scelta di cambiare le creme. Il corridore ha concluso tutte e quattro le corse a tappe nei primi dieci posti: ottavo alla Tirreno-Adriatico, nono sulle Alpi, settimo al Giro d’Italia e, più recentemente, sesto al Tour de Burgos. Tutto intorno a lui è cambiato, ma Bardi ha fatto ancora una volta il meglio che poteva: solida affidabilità.

Soprattutto, non ha semplicemente cambiato squadra per fare le stesse corse, ha anche preso la decisione di lasciare la Grande Boucle per la prima volta dal 2013 per scoprire il primo Giro d’Italia a maggio, e il suo secondo Tour in Spagna, da sabato.

Al Giro, è arrivato secondo su una tappa piovosa dietro Egan Bernal, il vincitore finale. “È stata dura ma mi sento bene! Dal 2018 ho attraversato alti e bassi. È bello avere buone sensazioni”, Rallegrati al suo arrivo.

Quinto all’alba della cronometro nell’ultima tappa, l’Auvergnat è finalmente scivolato al settimo posto, vittima dei suoi difetti nello sforzo solitario senza esplodere (31° di tappa), segno che aveva le gambe per durare. “Non ho attaccato il Giro al 100% per dare il meglio di me nella terza settimana. Mi mancavano quei pochi watt che la concorrenza porta. Ora sono ai miei valori migliori”Lo ha analizzato cinque giorni prima di arrivare a Milano.

Perse le Olimpiadi di Tokyo Per volere della sua squadra, Bardet ha dovuto saltare due incontri che forse non avrebbe perso con AG2R: il Tour ei Giochi. Una scelta ovvia, difficile da accettare? Indubbiamente, una nuova vita comporta anche sacrifici. “Abbiamo grandi obiettivi con il DSM che ci aspettano alla fine della stagione e non è stato possibile raggiungere il loro apice a Tokyo con questo programma”, Bardet, che aveva annunciato all’inizio dell’anno, ha giustificato l’abbandono del tour a causa dei Giochi successivi..

Quindi lui e il suo allenatore hanno rivisto i loro piani.“Ho parlato con la sua squadra durante il Critérium du Dauphiné (30 maggio – 6 giugno, ndr). Rispetto la loro posizione, se fossi in loro farei lo stesso. Sono loro che la pagano”., concordò Thomas Voeckler, forse deluso di non poter contare su Bardet con un tale profilo sul Monte Fuji.

Quindi Bardy non era in viaggio a Tokyo, ma il sequel lo ha dimostrato giusto. Aveva già evocato un destino sorprendente per un corridore del suo calibro: alzò le braccia. L’uomo che ha collezionato solo sette vittorie da professionista nella sua carriera e non vinceva dalla Classic de l’Ardèche del 2018, è tornato alle gioie del successo durante l’ultimo Tour de Burgos, il 5 agosto. Segno che la sua integrazione nella precedente suite di formazione Sunweb è più che un successo.

Da solo, lo scalatore Allier ha poi domato il Picon Blanco, passaggio non classificato (che la Vuelta ritroverà lunedì), per sistemare un’altra anomalia sulla sua strada: con questa vittoria, ha firmato per la prima volta la maglia di capitano. Jersey che ha perso due giorni dopo, durante la fase finale, ha mal di schiena dopo la sua ultima caduta. “Durante l’ultima salita ho subito gli effetti della caduta di due giorni fa, quindi ho solo lottato per ottenere il miglior risultato possibile. Abbiamo fatto una grande gara qui come squadra e possiamo fidarci della Vuelta”.Ha spiegato quando è arrivato.

Quanto basta per gettare il velo sul suo ultimo gol dell’anno: il Giro di Spagna (14 agosto-5 settembre), che ha giocato una sola volta (17 nel 2017). Visibilmente diminuito, Bardi avrà una settimana per cancellare quel mal di schiena, facendo molto del dolore che ha spesso incontrato nelle discese del Tour de France: Thibaut Bennett.

Purtroppo non al livello di oggi per difendere la maglia con la schiena completamente schiacciata dopo la mia caduta. Ma un grande grazie ai miei compagni di squadra Tweet incorporato. Una settimana per rimettersi in piedi prima Tweet incorporato ! https://t.co/kucQhUJ4f9 – Roman Bardet (@romainbardet) 7 agosto 2021

Se la schiena gli fa ancora male, è difficile immaginare che lo scalatore francese possa interferire nella top 10 mentre l’altopiano continua a salire: Egan Bernal, Richard Karapaz, Adam Yates (Inios Grenadiers), Primus Roglic (Jumbo Visma), Alexander Vlasov (Astana ), Mikel Landa (Bahrain-Victorius), Rigoberto Uran (EF Education-Nippo) saranno in gioco. Tanto più che la formazione del DSM sarà più stremata dei sostenitori attivi di Ineos, Jumbo o Bahrain-Merida, nonostante il promettente Michael Storer, vincitore del Tour de l’Ain a fine luglio, sia già molto a suo agio dalla parte del francese al Giro d’Italia.

Diversi i contendenti tra i primi cinque che i francesi dovranno affrontare dall’inizio a Burgos, sabato, fino all’arrivo a Santiago de Compostela. Due città rappresentative della 76° edizione del Giro di Spagna saranno le prove cronometrate (7,1 km a Burgos, 33,8 km a Compostela) di questa edizione.

Questa fase finale sarà costosa al Bardet come lo è stata al Milan in Italia? può essere. Ma questo non dovrebbe essere sufficiente per mascherare un successo di conversione e un rischio vantaggioso. La nuova vita sperata è già avvenuta e può assumere una nuova dimensione. Finché la sua schiena lo lascia solo.