La gioia dell’attaccante bianconero Alvaro Morata (c) congratulato dai compagni dopo aver aperto le marcature in casa contro lo Spezia nel corso del 28° turno del campionato italiano sul 6 Mamiguel Al-Madina

La Juventus ha vinto la sua 14esima partita consecutiva senza sconfitte nel campionato italiano, battendo domenica 1-0 lo Spezia senza gloria in casa, risultato che le ha permesso di consolidare la quarta posizione.

Con 53 punti, Torreñez ha ora sei punti di vantaggio sull’Atalanta Bergamo, che ha un’altra partita, e quattro punti di vantaggio su Napoli e Milan, che si affronteranno domenica sera. A allo stadio Diego Maradona.

L’Inter, capolista provvisorio, ha cinque punti di vantaggio dopo la vittoria per 5-0 sulla Salernitana di venerdì.

A quattro giorni dalla vittoria per 1-0 in attesa nel parco della Fiorentina – ex squadra del neo attaccante del Torino Dusan Vlahovic – nell’andata delle semifinali di Coppa Italia, la vecchietta ha potuto contare questa volta su un gol di Alvaro Morata. Lo spagnolo è stato ottimamente servito da Manuel Locatelli (1-0, 21) a segnare il suo primo gol da metà gennaio, dopo un brutto passaggio del portiere Ivan Providel.

Nonostante le buone occasioni nel secondo tempo, gli uomini del tecnico dello Spezia Thiago Motta non sono riusciti a rimontare davanti ai compagni di squadra Adrien Rabiot, due compagni centrocampisti del Paris Saint-Germain qualche anno fa.